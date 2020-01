«els vells diuen que això ja havia passat abans»

Joan Marc Caball és propietari de Casa Caball, una granja situada a Olius que treballa tant en l'àmbit de la ramaderia com en l'agricultura. Caball explica les transformacions que veu al món de la pagesia en els darrers anys, quan s'ha accentuat més el canvi climàtic. «El canvi que més hem notat en els últims anys és que o plou molt o hi ha sequera. No és ben bé com abans, que la primavera era més estable, sinó que ara el dia que plou cauen molts litres i llavors potser hi ha dos mesos que patim sequera. En resum, tant les pluges com la sequera són més violentes», lamenta Caball, que explica les dificultats que aquestes condicions provoquen en el desenvolupament de la seva feina. «Això ens afecta molt. Per exemple, l'any passat quan era temps de sembrar no podíem perquè no parava de ploure, i aquest estiu com que va ser molt sec no vam poder sembrar el que mengen les vaques. Pel que fa als cereals, abans no els havies de tractar durant la primavera i ara sí que ho hem de fer per l'augment de plagues», lamenta, que tot i això diu que no està segur de si l'increment de plagues està relacionat amb el canvi climàtic.

Caball no està segur que el canvi climàtic tingui efectes a curt termini i assegura que «és complicat saber si realment això acabarà així. La gent especula molt, però els pagesos vells expliquen que això ja havia passat abans, que ja hi havia hagut episodis amb sequeres i llevantades llargues». Per evitar els efectes del canvi climàtic Caball explica que els agricultors i ramaders poques coses tenen a fer. «Per part nostra, de mesures per prendre n'hi ha poques. Com a màxim, canviar els tipus de cereals, ja que n'hi ha que són més resistents a les plagues o també a la sequera. Però no podem lluitar contra el temps», assegura Caball. L'oliuenc aprofita l'oportunitat per criticar les administracions pels controls que els fan passar als pagesos i que, moltes vegades, es fa la vista grossa amb les grans empreses. «El que mou el món són els diners, el capitalisme. Aquí a nosaltres ens fan vigilar els tractors i la maquinària perquè no contaminin més del compte, però bé que contaminen més els avions i els vaixells. Però això no interessa canviar-ho», afirma Caball.