Aquests han sigut els èxits de les principals cadenes el 2020

Com tots els sectors, la televisió també s'ha ressentit a causa de la pandèmia. No obstant, com cada any, les cadenes de televisió han comptat amb diversos encerts en la seva programació. Èxits inesperats, formats que han arribat per quedar-se i fenòmens que passen en comptades ocasions. Repassem amb què han triomfat aquest 2020 les principals cadenes.

El fenomen de 'La isla de las tentaciones' i s'afegeix a l'assentat èxit de 'Supervivientes' a TelecincoL'any va arrencar per a Telecinco amb una bomba inesperada: 'La isla de las tentaciones' va començar al gener la seva etapa per la tele de manera correcta i poc després es convertia en la bomba de la temporada, i va acabar amb un espectacular 30% i gairebé 4 milions d'espectadors enganxats als embolics d'Estefanía i companyia. El seu èxit va ser tal que al setembre arribava una segona edició que tornava a arrasar amb un 28% i 3.465.000 espectadors a la gala final.

L'absència de 'Gran Hermano' avançava l'edició de 'Supervivientes' al febrer, coincidint així amb el període de confinament a Espanya. El 'reality' es va convertir en el salvavides de la programació de Telecinco i en un nou èxit que va fer una mitjana d'un brutal 29% i 3,5 milions de seguidors al llarg de 16 gales, gairebé quatre mesos d'emissió.

D'altra banda, Telecinco ha improvisat algun format aquest any: d'una banda, el 'low cost' xou 'La última cena' amb els col·laboradors de 'Sálvame' va aconseguir liderar divendres nit amb una recepta molt senzilla: una ampliació de 'Sálvame' reconvertit en concurs de cuina que va fer una mitjana d'un bon 16,5%. De l'altra, els especials de 'Cantora: la herencia envenenada'. La primera entrega d'aquest programa centrat en Isabel Pantoja i la seva família va fer un espectacular 31,5% i 3.748.000 espectadors.

Indiscutible ha sigut també el triomf d''El programa de Ana Rosa' el matí, que supera àmpliament 'Espejo Público', així com de 'Socialité' el cap de setmana. El programa de María Patiño s'ha consolidat amb grans dades i fins i tot ha fet el salt a l''access prime time' de la cadena, tot i que sense tenir la mateixa sort.

Antena 3 triomfa amb la tornada de 'Pasapalabra', la revolució de 'Mask Singer' i la sorpresa de 'Mujer'El 2020 ha sigut un gran any per al 'prime time' d'Antena 3. La cadena va començar l'any apostant per la tornada de '¿Quién quiere ser millonario?' en forma d'especial pel seu 20 aniversari. El programa presentat per Juanra Bonet va aconseguir grans dades, entorn del 17% de 'share'. Per la seva banda, la seva segona edició de 'La voz' provava sort divendres a la nit amb èxit, liderant gairebé totes les seves emissions amb un 18,5% de mitjana i amb una final més vista que la temporada anterior (20,8% i 2,7 milions).

Però per a sorpresa la de 'Mujer'. Antena 3 estrenava a l'estiu aquest serial turc després de l'èxit d'aquest tipus de ficcions a Nova. El que començava amb unes dades bastant acceptables acabava convertit en un fenomen gairebé inabastable per a qualsevol altra sèrie ara mateix: més de 2 milions de fidels i rècords que superen el 19% de 'share'.

D'altra banda, aquesta tardor arribava el programa que més expectació ha generat: 'Mask singer'. El talent revelació va superar les expectatives i va fer amb la seva primera emissió un enorme 27,4% i 3.740.000 espectadors. Després ha aconseguit mantenir-se per sobre del 20% fins a la seva final, quan va marcar un altre sensacional 25,9% de quota de pantalla i 3 milions de seguidors.

Per la seva banda , 'El Hormiguero' ha crescut i continua com l'estrella de l''access', mentre que 'La ruleta de la suerte' continua arrasant a la franja del migdia. Però si hi ha un concurs que hagi donat alegries aquest ha sigut 'Pasapalabra'. El format tornava aquest any a la seva cadena original, aconseguint impulsar l'edició nocturna d'informatius i fent créixer la franja fins més enllà del 20% amb 3 milions de fidels.

La factoria 'Masterchef', l'alegria de La 1 juntament amb 'Cuéntame' i l'esperança de 'Maestros de la costura'Entre les poques alegries de La 1 aquest 2020 hi ha 'Masterchef'. L'última edició d'anònims va aconseguir un enorme 23,1% i 2.932.000 espectadors de mitjana, 8 punts més que la temporada anterior. Aquesta espectacular pujada va tenir el seu punt àlgid a la final, la més vista des del 2017, amb 3,1 milions i un brutal 30,3% de 'share'.

L'edició 'Celebrity' del concurs ha tornat a funcionar com la seda amb un 21,5% de mitjana i 2,5 milions, una xifra gairebé idèntica a la de la temporada del 2019. I si hi ha un altre concurs que ha remuntat aquest és 'Maestros de la costura', que va fer un bon 13,4% de mitjana i una final que va pujar fins a gairebé un 17% de 'share', una dada esperançadora de cara a la seva nova temporada.

Per la seva banda, 'Cuéntame' continua sent de les poques sèries que resisteix malgrat que el 2021 compleix 20 anys en antena. La segona part de la temporada 20 va millorar 3 dècimes respecte a la primera, i es va quedar amb un 14,4% de mitjana. Tot i que la dada no és enorme, els seus 2,3 milions de seguidors sí que estan per sobre del que aspira la ficció nacional en obert.

'Aruser@s' lluita pel lideratge en els matins de La Sexta, que continua sent referència en l'actualitatLa Sexta continua sent referència informativa el 2020. La cadena va tornar a arrasar amb la cobertura de les eleccions nord-americans a 'Al rojo vivo', que va aconseguir un 18,9% de mitjana. A més, 'La Sexta Noticias' i programes com 'La Sexta Noche', 'Más vale tarde' o 'Liarla Pardo' continuen ben establerts.

Però si hi ha una franja que s'ha elevat aquesta és la matinal, gràcies a l'èxit de 'Aruser@s'. L'espai d'Alfonso Arús ha augmentat la seva audiència fins a pics entorn del 18% de 'share', cosa que l'ha fet superar el seu germà gran 'Espejo Público' i lluitar pel lideratge amb Ana Rosa. El tàndem el complementa Ferreras, que es manté fort i molt per sobre de nous rivals com Jesús Cintora a La 1.

Malgrat que 'Salvados' no ha comptat amb una entrega estrella i que 'El objetivo' tampoc ha destacat, en el que a entreteniment respecta Alberto Chicote ha tornat a despuntar amb '¿Te lo vas a comer?' el final de temporada del qual aconseguia un gran 10% en el 'prime time' de la segona cadena d'Atresmedia.

Cuatro respira gràcies a 'First dates' i els 'realities' del seu germà gran TelecincoSi una cosa que continua funcionant com la seda per a Cuatro és 'First dates'. El 'dating show' va continuar emetent reposicions durant els mesos posteriors al confinament amb les mateixes bones dades d'audiència. El mes de gener passat, a més, la cadena estrena la seva versió en un creuer, en què aconsegueix un gran 10% i 1,4 milions d'espectadors en el seu primer 'prime time'.

D'altra banda, Cuatro s'ha repartit els èxits amb el seu germà gran gràcies a l'anomenada «televisió transversal». Si Telecinco es quedava amb les entregues més sucoses de 'Planeta Calleja', Cuatro ha rebut amb alegria 'Tierra de nadie' de 'Supervivientes', que aconseguia liderar la nit amb dades superiors al 20%, un somni en aquests moments per a Cuatro.

D'altra banda, la primera edició de 'La isla de las tentaciones' (un format pensat per a Cuatro) va emetre una de les seves dues gales setmanals en el segon canal de Mediaset, així com el debat al plató, que va començar amb un 10% i va acabar amb un 19%. No obstant, en la segona temporada tota l'emissió del 'reality' va passar a Telecinco.