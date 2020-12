Catalunya tanca un cicle amb els ulls encara als tribunals

Vam començar l'any amb el temporal Gloria. El seu pas va ser devastador i va causar 4 morts a Catalunya i 13 a l'Estat. A les comarques centrals un veí de Jorba va perdre la vida en ser arrossegat per l'aigua. Una cinquantena de carreteres i quatre línies de tren en van resultar afectades i els rius van créixer i es van desbordar en alguns punts. A la conca del Llobregat les poblacions més afectades van Castellbell i el Vilar, Sant Vicenç de Castellet, Sallent i Gironella.

Aquells dies també es va iniciar el judici per sedició al major Trapero i a la cúpula d'Interior, que no va quedar vist per a sentència fins al juny per les interrupcions de les vistes per les restriccions per la covid. A l'octubre tots els acusats van ser absolts de les acusacions i al novembre el major es va incorporar al capdavant dels Mossos d'Esquadra.

Aquest final d'any el Tribunal Suprem ha revocat el tercer grau als nou independentistes condemnats a penes de presó i els ha denegat l'aplicació de la semillibertat de l'article 100.2 per la seva falta de connexió amb un procés de reinserció. I aquesta resolució arriba enmig de peticions d'indult que ja es veurà quin recorregut tenen i amb un últim ple de legislatura del Parlament català en què els grups independentistes van aconseguir tirar endavant reclamar una llei d'aministia a les Corts espanyoles, i en què també es van aprovar les últimes cinc lleis de la legislatura i dinou resolucions a partir del debat general sobre la corrupció. La data de les eleccions per triar nou govern és el 14 de febrer, però sempre pendents del que la covid permeti fer.

El 30 d'octubre la notícia va ser el gran desplegament d'agents en una operació de la Guàrdia Civil contra l'independentisme, batejada amb el nom de Volhov, a la recerca de malversació de cabals públics o blanqueig de capitals, desviació fraudulenta de fons, a través de subvencions, per finançar activitats vinculades al procés, l'estructura de l'expresident Carles Puigdemont a Waterloo o per contactar amb una trama russa perquè s'impliqués en la independència de Catalunya, i els nou detinguts van sortir en llibertat i sense que la fiscalia demanés mesures cautelars per a ells. Caldrà esperar per saber quins arguments posa damunt la taula el jutge encarregat del cas.

I el 10 de novembre va arribar a a l'Audiència Nacional a Madrid el judici pels atemptats a Barcelona i Cambrils del 17 d'agost del 2017, que s'ha aturat per Nadal i continuarà a partir de l'11 de gener.