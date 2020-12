El coronavirus fereix dos mil cops Manresa al llarg dels darrers deu mesos

L'epidèmia ha ferit, fins ara, dos mil cops Manresa. La majoria han pogut superar la infecció gràcies a l'atenció rebuda a Althaia i Sant Andreu, però per a més de tres-centes persones no ha estat possible.

Una a una, durant els darrers deu mesos, les dues fundacions assistencials han informat -i aquest diari ha recollit dia a dia- de les afectacions. Amb alegria per com s'engruixia el nombre d'altes fins arribar a l'entorn de les mil sis-centes actuals. Amb preocupació pel nombre d'ingressats. Amb profunda tristesa cada cop que s'ha hagut d'informar d'una mort.

Durant aquests deu mesos l'epidèmia ha passat per diferents fases. Una arrencada brutal amb setmanes amb mig centenar de víctimes mortals va ser la màxima expressió de l'horror d'una epidèmia que atacava especialment els més vulnerables.

Va caure com una allau sobre el sistema sanitari que va respondre tancant files perquè l'escanyament no arribés a col·lapsar instal·lacions i professionals que mai havien fet front a res semblant. Ni ells ni ningú.

Dades especialment rellevants són que dels més de tres-cents morts que hi ha hagut als centres assistencials de la ciutat, dos-cents es van produir durant la segona quinzena de març i durant el mes d'abril.

La mortalitat va baixar moltíssim durant els mesos de juny, juliol i agost. Al setembre hi va haver quatre víctimes mortals i a partir d'aquí va començar l'escalada. A l'octubre hi va haver vuit defuncions per covid i 28 al novembre. Aquest desembre s'havien comptabilitzat 34 fins al dia 24.

La xifra màxima d'ingressats simultàniament per coronavirus a Althaia i Sant Andreu han estat les 338 persones que hi va haver el 16 d'abril. A Althaia el nombre màxim d'ingressats han estat 284 i a Sant Andreu, 138.

A la segona onada la xifra màxima han estat els 156 ingressats simultàniament del 17 de novembre.

La diferència entre la primera i la segona onada de l'epidèmia als centres assistencials de la ciutat ha estat la durada i la intensitat. Si a la primera en dues setmanes, la darrera de març i la primera d'abril, es van produir un centenar de morts, a la segona hi ha hagut menys víctimes mortals i les defuncions s'han anat espaiant més en el temps. Però l'epidèmia continua sent devastadora i ha calgut fer crides als ciutadans perquè extremin les mesures de seguretat.

De juliol a desembre, Althaia ha atès un total de 502 pacients ingressats per covid-19, la major part concentrats els mesos d'octubre (139) i novembre (201). Del total de pacients, 67 corresponen a persones ingressades a l'UCI. Els mesos de major impacte a l'àrea de crítics han estat també l'octubre (14) i el novembre (27).

Així com Althaia no ha deixat de tenir pacients ingressats amb coronavirus, a l'Hospital de Sant Andreu sí hi ha hagut un tall clar entre la primera i la segona onada. Sant Andreu va comunicar a finals de juny que ja no tenia cap ingressat positiu de covid i va tornar a informar de l'afectació de l'epidèmia el 15 d'octubre.