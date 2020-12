La CUP signa un pacte amb ERC per governar conjuntament la resta del mandat

ERC i la CUP van arribar a un acord aquest passat octubre per governar en coalició a Berga durant el que resta de legislatura. Les executives dels dos partits van rebre l'aval de les respectives assemblees de militants. Aquest pacte suposa que la capital berguedana tingui un executiu amb majoria absoluta de 10 dels 17 regidors que formen la corporació. D'aquesta manera, l'Ajuntament de Berga torna a tenir un govern de coalició, fita que que no s'assolia des del mandat entre els anys 2003 i 2007.

Fonts d'ambdues formacions van assegurar que amb aquest pacte «es busca poder consolidar canvis estratègics de ciutat en clau d'esquerres, amb un consens més ampli i amb una majoria clara treballant per aconseguir un bon funcionament de la ciutat. Concretament, en un comunicat conjunt s'especifica que «ERC s'acollirà al codi ètic de la CUP, i que es treballarà conjuntament en les ordenances fiscals i els pressupostos municipals per garantir l'equilibri entre despeses i ingressos i abordar les prioritats estratègiques que es prioritzen per l'any 2021, assegura el comunicat.