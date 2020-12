Dos homicidis al Pont i un a Puigcerdà

Dos homicidis han consternat el Pont de Vilomara durant aquest 2020. El primer es va produir el 23 d'abril, en ple confinament i va tenir lloc a la urbanització River Park mentre que el segon es va produir el 2 de juliol i també va tenir lloc en una de les urbanitzacions del municipi, en aquest cas la de Marquet Paradís i que es va produir el 2 de juliol.

Pel primer dels casos es va detenir a un home, amb el qual la víctima compartia l'habitatge, com a presumpte autor d'un homicidi dolós. Els fets, presumptament, van passar cap a les 10 del vespre quan l'home, de 52 anys i la dona de 63, haurien mantingut una baralla. Van ser uns veïns de la mateixa urbanització qui van alertar els serveis d'emergències perquè havien sentit crits provinents de la casa. Quan van arribar al lloc dels fets, però, els professionals sanitaris, però, ja no van poder fer res per salvar la vida de la dona. Per la seva part, l'home, va acabar ingressat en un hospital perquè també va patir ferides d'arma blanca i no va ser fins cinc dies després del crim quan després de declarar davant del jutge, aquest va decretar l'ingrés a presó i sense fiança del presumpte homicida.

Quan feia poc més de dos mesos d'aquest homicidi, el 2 de juliol cap a les 9 del matí, se'n va produir un altre també al Pont de Vilomara. En aquesta ocasió va ser en una casa de la urbanització Marquet Paradís i la víctima va rebre fins a un total 12 ganivetades. El crim va comportar un desplegament policial important -amb helicòpter inclòs- ja que la presumpta homicidi va fugir de la casa i no va ser fins unes hores després que se la va detenir i el jutge en va decretar el seu ingrés a presó.

Abans d'aquests dos crims al Pont de Vilomara, a Puigcerdà també es va produir una altra mort violenta i en aquest cas, tot apunta que hi havia un mòbil econòmic o un robatori com a rerefons. El dissabte 1 de febrer van trobar el cadàver d'un paleta, Vasile Prodan de 61 anys, a casa seva, al barri del Pont de Sant Martí.

No va ser fins al cap de cinc dies quan es va detenir a Girona el sospitós d'haver comès el crim. Es tracta d'un home d'origen moldau de 33 anys. Tot apunta que darrera del crim hi hauria un mòbil econòmic, ja que unes hores abans del crim, la víctima hauria estat en un bar de Puigcerdà on hauria fet evident que disposava d'uns 2.000 o 3.000 euros en efectiu. I l'acusat del crim, que de seguida es va convertir en el principal sospitós, hauria intentat, sense èxit buscar còmplices per tal de robar els diners a la víctima.

El jutge, que va decretar secret de sumari per aquest cas, va enviar l'arrestat a presó per homicidi i robatori en casa habitada.