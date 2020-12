La Generalitat diu «no» a la incineradora

El projecte de construcció d'una planta incineradora de residus a l'antiga central tèrmica de Cercs ha estat un dels assumptes que més reaccions i expectació ha generat a la comarca durant la primera meitat de l'any 2020.

La polèmica es va apaivagar provisionalment quan el govern català va tombar el projecte a mitjans d'estiu. Ho va anunciar en una roda de premsa telemàtica el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet. També hi va ser el president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara; però no pas l'alcalde de Cercs, Jesús Calderer, contra qui han anat dirigides bona part de les crítiques dels col·lectius contraris a la planta.

Tot i que a dia d'avui el projecte està aturat, des de la Plataforma Anti-Incineradora (PAI), temen que es pugui recuperar en qualsevol moment. En la compareixença, el conseller Calvet va justificar la negativa de l'executiu català per «incompatibilitat urbanística», i va assenyalar que prèviament caldria obtenir una llicència urbanística «directa» a través d'un pla de millora urbana en el que s'especifiquessin «les condicions de parcel·lació d'edificació i d'ús, d'acord amb el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)». Hi ha qui pugui interpretar, amb aquestes paraules, que la porta no estigui definitivament tancada, tot i que igualment es va comprometre a «treballar intensament per trobar activitat econòmica verda que generi ocupació " a l'Alt Berguedà.

La portaveu de la Plataforma Anti-Incineradora, Martina Marcet, assegura que «no tenim cap indici que els promotors del projecte s'hagin fet enrere», i ha opinat que es tornarà a recuperar quan l'Ajuntament de Cercs adeqüí els usos urbanístics d'acord amb el POUM. A més, ha demanat al proper govern català que creï una conselleria independent de Medi Ambient respecte a la de Territori. Per la seva banda, l'alcalde de Cercs, Jesús Calderer, afirma que el consistori està a l'espera del què consideri l'empresa promotora, EmSpain Waste&Treatment, i que valorarà els pros i contres de qualsevol proposta, però ha remarcat que a hores d'ara el projecte està del tot frenat.