La gimnàstica manresana té una bona collita d'èxits

La feina que durant les últimes dècades han dut a terme els diferents clubs de gimnàstica de casa nostra està donant cada cop més resultats i té més reconeixement a fora. Els gimnastes formats al Club Egiba, per exemple, estan arribant a un nivell que pot provocar que alguns d'ells acabin anant als Jocs Olímpics, sinó als de Tòquio de l'estiu proper, ajornats durant dotze mesos per la covid, a les successives cites de París o Los Angeles.

En l'apartat masculí, el jove manresà de vint anys Thiago Boubacar Diallo ja es troba totalment consolidat a l'equip estatal i va demostrar la seva progressió ara fa poques setmanes, quan va marxar amb cinc medalles dels estatals de Valladolid.

Diallo va assolir la segona posició en la competició general, la qual cosa el converteix en un gimnasta complet en l'àmbit espanyol. De tota manera, la seva fortalesa, i allà on sol donar molts punts a l'equip espanyol en les grans competicions, és en alguns aparells com el cavall amb arcs, en el qual va aconseguir el títol. Hi va afegir una plata en barra i bronzes en terra i paral·leles. Sembla que només una lesió o un infortuni el podria a partir dels Jocs.

I de cara al futur cal tenir en compte les integrants de l'equip femení. Algunes d'elles, com les gironellenques Carla Font i Lorena Medina i l'esportista de Fonollosa Andrea Carmona ja han estat en l'àmbit de l'equip estatal. Quan encara els falta un parell o tres d'anys per arribar a la vintena, el futur és seu.De moment, aquest desembre, les dues primeres van fer un gran paper, al costat de Mar Palliso, Berta Franquesa, Aina Solà, Berta Monteagudo, Laura Torrente, Ona Sánchez i Laia Font en ser terceres en la Lliga Iberdrola, la competició per formacions que enguany s'ha hagut de fer a distància.