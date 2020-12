Grup Soler, un gegant econòmic local en ple procés de demolició

Grup Soler acaba el 2020 pràcticament desballestat. Tres de les quatre empreses del grup estan en concurs de creditors, segons avança CCOO, mentre Global Service continua l'activitat amb la voluntat d'esdevenir la supervivent del que fins no fa gaires anys havia estat una de les empreses punteres de la comarca en el manteniment i la construcció d'obra pública.

L'empresa ha arrossegat durant tot l'any impagaments salarials a la seva plantilla, que a la tardor van dur el seu malestar als carrers de Manresa.

La situació no és nova. Fa més de dos anys que Grup Soler té dificultats, fet que l'ha dut a haver d'abandonar contractes i a no renovar concessions. Això ha fet que el grup hagi passat de prop d'un miler de treballadors a uns tres-cents, amb la incertesa marcant decisivament els propers mesos.

«El grup s'apaga com una espelma», han denunciat els treballadors, que confien que els gestors de la companyia trobin finançament exterior per garantir-ne la continuïtat. Almenys, de Global Service, l'empresa especialitzada en manteniment d'instal·lacions.

L'empresa matriu del grup Soler va ser fundada el 1953, dedicada a les instal·lacions elèctriques i reparacions a industries de la zona del Bages. Jordi Soler Paredes, l'actual responsable del grup, va prendre el relleu del seu avi, i va expandir l'empresa arreu de Catalunya els anys noranta.

Amb tot, Jordi Soler ha viscut els darrers anys immers en investigacions judicials pel presumpte pagament de comissions il·legals a les fundacions de CDC, en el cas conegut com del 3%. A final de juliol, l'Audiència Nacional va decidir processar Grup Soler entre diverses empreses vinculades al cas, a més dels exgerents i extresorers de CDC Daniel Osàcar, Andreu Viloca i Germà Gordó i exresponsables del partit. En total, hi ha 28 persones físiques i 16 de jurídiques processades per delictes d'organització criminal, frau a les administracions públiques, suborn, tràfic d'influències i blanqueig de capitals. La interlocutòria judicial posava fi a una investigació iniciada el 2015 sobre almenys 31 adjudicacions d'obra pública entre el 2008 i el 2012.