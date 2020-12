Igualada guanya en universitat

Igualada serà més universitària. De fet, des d'aquest any mateix ja ho és més perquè l'Hospital d'Igualada, com es veu a les lletres de l'entrada al centre mèdic, ja és Hospital Universitari d'Igualada. Per tant, metges i professionals d'infermeria ja podran estar en contacte amb les necessitats formatives dels joves que estudien majoritàriament a Igualada, però també a la Universitat de Lleida (UdL), tenint en compte que tots els estudis universitaris que s'imparteixen a la capital de l'Anoia estan vinculats a la UdL.

El reconeixement de l'hospital com a Universitari ha estat llarg perquè ha requerit que cadascuna de les parts implicades aprovés la voluntat de creació i, finalment, que el govern català ho ratifiqués de manera definitiva.

Però aquest 2020 Igualada ha posat una base ferma per ampliar estudis universitaris i per traslladar una part important de la seva oferta, la que està relacionada amb el sector sanitari, al centre de la ciutat, allà on abans hi havia l'antic hospital, al costat d'on hi ha el centre de simulació 4DHealth. El Campus Salut d'Igualada, els estudis d'infermeria, fisioteràpia i nutrició, quedarà situat en aquesta zona del passeig Verdaguer de la ciutat.

Aquest nou espai acadèmic hauria d'entrar en funcionament el curs 2022-2023 amb uns 500 estudiants. I per fer realitat la construcció del nou aulari i l'equipament necessari cal una inversió de 6 milions d'euros que es financia, a parts iguals a través de la Diputació de Barcelona, la Generalitat i l'Ajuntament d'Igualada. Aquesta tercera part de finançament pot trobar encara fórmules perquè els diners no hagin de sortir de la caixa municipal.

El conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, ha visitat aquest mateix mes de desembre la ciutat d'Igualada per conèixer de primera mà el projecte, i per reblar el compromís del govern català en les noves instal·lacions.

Actualment els estudis vinculats a l'àmbit sanitari s'ofereixen provisionalment a l'edifici de La Teneria de la mateixa capital de l'Anoia. Per una part infermeria, i per una altra el doble grau de fisioteràpia i nutrició.

El calendari en el que es traballa és que la licitació d'obres es faci entre el febrer i març de l'any que ve i que, per tant, s'obri el nou campus pel curs 2022-2023.

El delegat de la UdL a Igualada, Carles Capdevila, assegurava el dia de la visita del conseller Tremosa que el nou Campus Salut d'Igualada suposarà un «avenç important» per als estudiants de l'àmbit de la salut, que aquesta universitat compta que poden arribar a ser entre 400 i 500.

Aquest curs, a les aules de la UdL a Igualada hi ha 171 nous de primer dels diferents graus que s'hi imparteixen. La matrícula, en un fenomen que s'ha donat a bona part de l'oferta universit`rai del país, ha tingut un augment global d'estudiants matriculats. Enguany s'ha iniciat el grau en Administració i Direcció d'Empreses, que ha cobert totes les places disponibles.