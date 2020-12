Jordi Sabata abandona la primera línia política «per raons personals»

El cap de llista de Junts per Berga en les últimes eleccions municipals, Jordi Sabata, va dimitir del seu càrrec com a cap de l'oposició a l'Ajuntament de Berga i del de conseller comarcal el passat mes de novembre per motius «estrictament professionals i personals. Tot i això, Sabata va assenyalar que no deixa la política definitivament, i que té la intenció de continuar treballant des d'un segon esglaó polític pel seu partit i per la ciutat.

Aquesta decisió poc esperada va causar sorpresa entre companys i representants polítics de la ciutat i de la comarca, que no s'esperaven la seva renúncia en un moment de màxima tensió política amb multitud de temes sobre la taula com la gestió de la pandèmia, la residència Sant Bernabé, el pacte entre la CUP i ERC o la pujada de l'IBI.

Pocs dies més tard es va saber que Sabata tornava a la secretaria acadèmica de l'Escola Municipal de Música de Berga i també a ser professor de de cor i banda. Ambdós càrrecs ja els havia abandonat el juny de 2019 quan va prendre possessió de l'acte de regidor.