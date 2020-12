L'acusada de matar la seva parella al carrer del Cós de Manresa, culpable

Un jurat popular va declarar a Alícia Romero culpable d'assassinar la seva parella, Carles Malet, al carrer del Cós de Manresa, en un cas que es remunta a la nit del 2 al 3 de juny del 2018.

En el judici que es va celebrar a l'Audiència de Barcelona el passat mes d'octubre, la dona es va declarar innocent encara que cap dels membres del tribunal va tenir dubtes i va ser declarada culpable per unanimitat. Amb el veredicte ja públic, ara el cas està pendent de la sentència que dictamini la magistrada.

En la seva declaració, l'ara ja culpable, va assegurar que havia sortit de l'habitatge i que quan hi va tornar es va trobar al víctima amb un ganivet clavat al coll i que li va treure, motiu que explicaria, segons ella, que hi hagués empremtes en l'arma del crim. En la seva declaració també va atribuir al «corrector» del mòbil que en uns missatges de Wattsapp a una exparella seva assegurés que havia ella havia matat a la víctima i li demanava ajuda. Aquesta ajuda no va arribar ja que la receptora del missatge, finalment, va acabar anant a la policia explicant que Romero li havia dit que havia mort a Malet i li demanava ajuda.

En el seu veredicte, el jurat popular va considerar que la dona va atacar la víctima de manera «sorprenent i sobtada» i amb intenció de matar-la. A més, va destacar que l'exparella de l'acusat es trobava sol en el seu domicili en el moment dels fets, en una situació de «relativa tranquil·litat i assossec» i desarmat.

Davant d'aquest veredicte, la fiscalia demana una condemna a 21 anys de presó per assassinat i a diferència de la defensa de Romero, també demana que no es tingui en compte cap atenuant. La defensa demana que la condemna sigui d'un màxim de 12 anys de presó i que es tingui en compte com atenuant que la dona depenia de les drogues.