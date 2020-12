L'empresa promotora del parc eòlic de Pinós en descarta el projecte

Un dels actes organitzats per la plataforma contrària al parc eòlic arxiu particular

L'empresa Igewind va iniciar els tràmits aquest estiu per implementar un parc eòlic format per 11 aerogeneradors a la serra de Pinós, tot i que uns mesos després, es va desestimar el projecte a causa d'un article en el POUM del municipi que en prohibia la instal·lació després d'una experiència semblant 15 anys enrere.

L'esclat de les renovables que s'ha viscut en els darrers mesos a Catalunya causa de la nova normativa que en regeix la seva creació també va afectar al Solsonès amb la proposta d'aquest parc eòlic. Un cop va sortir a la llum, l'alcalde de Pinós, Xavier Vilalta, va assegurar que, si el projecte arribava a la fase final, es faria una consulta vinculant a la població per aprovar-ne la instal·lació o no. Finalment no va ser necessari ja que l'empresa promotoria no va tenir en compte un article del POUM de Pinós que prohibeix la construcció de generadors eòlics o solars al seu terme municipal.

Aquesta era la segona ocasió que es projectava un parc eòlic al municipi. L'any 2006 va ser Endesa la que va proposar col·locar 42 molins a la mateixa zona, però finalment els veïns, mitjançant una consulta popular, van tirar enrere el projecte i van modificar el POUM perquè no es repetís.

La possible creació del parc eòlic va alertar a diferents agents de la comarca fins al punt que el Consell Comarcal organitzés una sessió informativa sobre els pros i els contres de la seva implementació o que es creés una plataforma contrària al projecte formada per veïns de Pinós i de municipis veïns.

Vilalta va assegurar a Regió7 en el moment que l'empresa es va tirar enrere que és probable que noves empreses s'interessin per tirar endavant projectes similars al municipi i que proposaran a la ciutadania modificar el POUM actual per adequar-se al canvi que s'està produint a Catalunya pel que fa a la potenciació de les energies renovables com l'eòlica o la solar.