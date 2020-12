Una línia directa de bus apropa els estudiants del Moianès a la UAB

Els universitaris del Moianès que estudien a l'Autònoma (a la UAB) disposaran per primer cop aquest 2021 un servei de bus directe des d'alguns pobles de la comarca fins al campus. així ho ha anunciat la Generalitat just abans de tancar l'any, amb previsió d'estrenar el servei a partir del moment que tornin les classes presencialsl. D'aquesta manera vol donar resposta a una petició nascuda d'una iniciativa popular canalitzada per Jovent Republicà (branca juvenil d'ERC), i que la conselleria de Territori es va comprometre a valorar i a donar-hi resposta, després que li fos traslladada des del Consell Comarcal.

En concret, disposaran de dilluns a divendres d'un total de sis expedicions diàries (tres d'anada i tres de tornada). Tindrà parades a Moià (punt de sortida), Castellterçol, Sant Quirze Safaja, Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui i la UAB, on farà un recorregut amb aturades a les diferents facultats. De Moià sortiran a les 7 del matí, a la 1.20 del migdia i a les 5.05 de la tarda.

Fonts de la direcció general de Transports de la Generalitat, que encapçala el sallentí David Saldoni, han exposat que els horaris s'han consensuat amb les hores d'entrada i sortida dels estudiants.