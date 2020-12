Marc Aloy Guàrdia, primer alcalde d'Esquerra després de 83 anys

Marc Aloy Guàrdia es va convertir el juny en el nou alcalde de Manresa. El primer d'Esquerra Republicana després de 83 anys. Hereu de Francesc Marcet, el darrer alcalde republicà que ho va deixar el 19 d'octubre del 1936 ja durant la Guerra Civil Espanyola, va assumir l'alcaldia com no s'ho havia imaginat mai: enmig d'una pandèmia i en un acte públic que es va fer al teatre Kursaal i no pas al saló de sessions de l'Ajuntament per, segons es va anunciar, garantir les mesures de seguretat.

Amb Aloy al capdavant de l'Ajuntament es va acabar l'etapa de Valentí Junyent, que posava punt final a un cicle de 9 anys com a alcalde de Manresa. Ara ocupa el càrrec de regidor d'Hisenda i Presidència.

Esquerra va guanyar les eleccions municipals del 2019 per 10 vots de diferència respecte Junts per Manresa. Socis de govern fins aleshores, ho continuen sent ara, però amb els papers principals intercanviats. A les negociacions per formar govern es va arribar a l'acord que Junyent seria alcalde el primer any i que Aloy ho seria els tres últims.

En el seu primer discurs com a alcalde a l'escenari del Kursaal, Aloy va recordar, abans que res, «cadascuna de les persones que ens han deixar i les seves famílies». Es va declarar hereu del llegat dels alcaldes «Selves, Prunés i Marcet», els tres darrers d'ERC, i també de l'últim alcalde abans de l'entrada de les tropes franquistes, Emilià Martínez. Va tenir un reconeixement per tots i cadascun dels alcaldes que l'han precedit a la represa democràtica i va anunciar els reptes de la ciutat com per exemple la humanització de les artèries que formen les carreters de Vic i Cardona, o resoldre la recuperació de Fàbrica Nova.

El Grup Municipal del PSC no va assistir a l'acte, que va considerar partidista i una escenificació innecessària al teatre Kursaal.