Pesarrodona és condemnat per desobediència

El santjoanenc Jordi Pesarrodona va ser condemnat per un delicte de desobediència pel referèndum de l'1-O. El jutge va condemnar-lo a una pena de 14 mesos d'inhabilitació especial per exercir ocupació o càrrecs públics amb inhabilitació expressa per l'exercici de càrrecs públics electes ja siguin d'àmbit local, autonòmic, estatal o europeu i a pagar una multa de 2.100 euros. La sentència, dictada pel jutjat d'instrucció de Manresa no és ferma i ha estat recorreguda davant l'Audiència de Barcelona. De fet, serà el número 17 a les llistes de Junts per Catalunya a les eleccions del proper 14 de febrer.