Relleu a l'alcaldia de Callús en un ple inèdit fet a distància

Callús ha tingut aquest 2020 un relleu inesperat a l'alcaldia. Quan encara no feia un any que havia iniciat el seu segon mandat com a batlle del municipi, el republicà Joan Badia feia pública la seva renúncia per motius de salut, i s'obria un procés per investir-ne un de nou. Això era el 6 d'abril, en un context de confinament per la pandèmia que abocaria el consistori a viure una situació totalment insòlita per fer efectiu el relleu, i que es traduiria en un ple telemàtic per investir a distància l'alcalde actual, Jordi Mas, en el nou càrrec.

L'anunci sobre la renúncia inesperada de Badia va venir acompanyat des del primer moment d'una proposta de relleu per part del grup municipal d'ERC, que havia decidit per unanimitat apostar pel regidor d'Esports, Protecció Civil i Medi Ambient de Callús, Jordi Mas. La decisió estava presa, però es volia esperar a tenir les credencials perquè el nou regidor que entraria al consistori; Marc Pusó, que anava de número 9 de la llista, pogués prendre possessió del càrrec en el mateix ple d'investidura.

Un ple que no se celebraria fins el 29 d'abril, i mentrestant, assumiria les funcions d'alcaldessa accidental la primera tinent d'alcalde i regidora de Comerç, Turisme i Participació Ciutadana, Mireia Lladó.

Van passar tres setmanes fins a la convocatòria del ple d'investidura que Jordi Mas aconseguiria per unanimitat, amb els vots favorables tant dels 8 regidors d'ERC com dels 3 de Junts per Callús, l'únic partit de l'oposició que no va presentar candidat propi a la investidura tenint en compte les circumstàncies que havien portat al relleu. En ple confinament per la pandèmia, Jordi Mas va ser l'únic membre del consistori que va participar al ple en solitari des de les dependències de l'Ajuntament, mentre tota la resta de regidors (inclòs Joan Badia) van seguir la sessió a distància connectats per videoconferència.

En el discurs d'investidura, Mas va voler recordar «i tenir molt present» la feina feta per Badia en els cinc anys que va capitanejar l'Ajuntament. Una tasca ara a les seves mans, des de fa vuit mesos.