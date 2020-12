El telecabina arriba per fi a la Tosa

El mes de juny, com si no vol la cosa i sense fer gaire soroll a causa de la pandèmia que també afectava el sector turístic, la Cerdanya va estrenar un equipament que està cridat a convertir-se en un dels recursos paisatgístics més coneguts del país per les pròximes generacions: el nou traçat del Telecabina de la Molina, rebatejat Cadí Moixeró, que dóna accés al cim de la Tosa i el refugi del Niu de l'Àliga.

Amb l'ampliació del recorregut del giny mecànic, l'estació va establir el seu gran repte de futur, posar els fonaments d'una nova etapa com a parc d'activitats de natura a l'estiu gràcies a l'accés de tots els públics al cim de la Tosa. En aquest sentit, els responsables de la Molina van apuntar que el aquest nou servei de transport per cable fins l'entorn del refugi del Niu de l'Àliga ha de permetre convertir el cim de la Tosa en el gran mirador de Catalunya. La possibilitat d'arribar al cim de la Tosa i, al refugi i restaurant del Niu de l'Àliga, que és en terme municipal de Bagà, ha evidenciat que la Molina estrena un nou concepte d'oferta turística, ni tan sols lligada a les temporades d'esquí i d'estiu sinó com un referent per si mateix que pot portar visitants les dues temporades tradicionals busquin o no l'esport de la neu. El director de l'estació, Xavier Perpinyà, va apuntar que «des de tots els òrgans de la Molina i des de Ferrocarrils hi estem treballant, l'objectiu és que arribant al Niu de l'Àliga se'ns obriria molt més el ventall amb un refugi i un restaurant a 2.537 metres i una capacitat de transport molt més gran».

Les grans pilones instal·lades a les pistes allargant el recorregut tradicional del telecabina, que travessa la zona de Set Fonts, dibuixen un recorregut afegit d'un quilòmetre que va de la cota 2.300, on s'acaba ara l'ascensió del giny mecànic, fins a superar la cota 2.500, ja a l'alçada del refugi del Niu de l'Àliga. La construcció d'aquest nou tram va suposar la instal·lació de nou pilones noves en un tram de quasi un quilòmetre amb un desnivell de 180 metres, Amb tan sols aquest quilòmetre d'itinerari afegit, la Cerdanya ha guanyat un referent turístic i d'accés al Parc del Cadí Moixeró de primer ordre. Tot el projecte d'ampliació del recorregut va comptar amb un pressupost de sis milions d'euros.

Amb el nou atractiu turístic en marxa, la Molina aspirar a superar les xifres de visitants, sobretot a l'estiu. En la gran temporada de neu del 2018 passat va rebre 380.000 persones, mentre que a l'estiu en van ser 40.000. El nou telecabina ha de permetre multiplicar aquestes xifres en un futur proper. El futur marcat per la Generalitat estableix una connexió futura també via remuntador amb l'estació de Renfe.