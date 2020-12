El turisme queda buit de visitants

Un dels sectors que més s'han vist castigats globalment a Catalunya per l'impacte de la situació d'excepcionalitat generada per la pandèmia és el del turisme. Tot i que les comarques de l'àrea d'influència de Regió7 no tenen en aquest sector un dels motors preponderants, alguns dels principals pols d'atracció que hi ha són un exemple d'aquest impacte. El cas més evident, per volum i per simbologia, és Montserrat, que durant mesos ha estat una de les imatges de la buidor que ha deixat l'any del coronavirus.

I és que Montserrat havia experimentat els darrers quatre anys complets un salt notable en el nombre de turistes, que l'havien consolidat plenament durant aquest període per damunt d'una xifra de referència com són els 2,5 milions de visitants i que, de fet, es va traduir en tres rècords gairebé consecutius.

Una tendència, però, que la situació d'excepcionalitat generada per la pandèmia del coronavirus i per l'impacte en l'activitat turística ha tallat de soca-rel aquest 2020. I és que amb les dades fins al tancament del tercer trimestre –del gener al setembre– el nombre total de visitants era de 608.585, el que suposava una caiguda del 72% en relació amb l'any passat. I en el trimestre restant s'hi ha afegit la situació actual de restriccions, en especial les de confinament municipal de cap de setmana, que han acabat d'accentuar aquest panorama.

Durant la primera meitat de l'any, el santuari havia perdut prop d'un milió de visitants en relació amb el mateix període del 2019, el que suposava tres quartes parts del volum dels darrers anys. En concret, durant el primer semestre de l'any passat el santuari va rebre un total d'1.315.547 de visitants, sumant els registres que té el Patronat, tant dels que hi accedeixen per carretera (amb vehicle privat o autocars organitzats), com amb el cremallera o amb l'aeri. En el mateix període, aquest any hi havien passat 367.180 persones. És a dir, 948.367 menys.

Altres espais, com com el Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona, juntament amb el castell i les visites al nucli antic, també s'han vist fortament trastocades. Tanmateix, després del confinament, encara va poder tancar el període d'estiu amb un balanç de 18.000 serveis, que permetien aguantar el cop. En contraposició, els mesos de desconfinament de l'estiu van massificar alguns espais naturals.