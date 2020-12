La Vall de Lord ja té el seu institut escola

arxiu particular

Els exdirectors de l'institut i l'escola amb el logo del nou centre arxiu particular

La Vall de Lord disposa des d'aquest curs 2020-2021 del seu institut escola, el primer de la comarca. Gràcies a aquest fet, tots els alumnes dels municipis de Sant Llorenç de Morunys, Guixers, la Coma i la Pedra i Odèn, els municipis al nord del Solsonès, podran gaudir de tota l'escolarització obligatòria en el mateix centre.

Fins aquest curs, els alumnes d'aquesta zona havien de traslladar-se fins a Solsona per cursar 3r i 4t d'ESO, ja que a Sant Llorenç de Morunys no es podien oferir aquests cursos. Això implicava problemes de mobilitat i també en els horaris dels alumnes, que podien arribar a dinar a casa passades les 4 de la tarda.

Actualment hi ha matriculats uns 120 alumnes al nou centre sorgit de la fusió entre l'escola Vall de Lord i l'Institut de Sant Llorenç de Morunys. Una vuitantena cursen educació infantil i primària, mentre que una quarantena fan secundària. Tot i això són 13 els alumnes que han estrenat enguany el curs de 3r d'ESO.

Ara els alumnes utilitzen les instal·lacions que ja compartien els dos antics centres, però Educació contempla la construcció d'un nou edifici a l'actual pati. Tot i això encara no se sap quan començarà la construcció d'aquest nou equipament.

El nou centre es basa en tres línies. Està obert a l'entorn, és a dir, que sempre intenten fer activitats que impliquin fer un servei als altres o un servei comunitari. També és un centre actiu que treballa amb metodologies globalitzadores, és a dir, no només seguir les matèries establertes. Per últim, també és un centre inclusiu per intentar donar resposta a les necessitats de tots els alumnes.