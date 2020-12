Un virus contra la població més feble

El nombre de víctimes mortals per coronavirus a la residència de Capellades es manté en 13. A banda, hi ha 11 avis aïllats en espera dels resultats. En els últims dies també han mort cinc residents més, però tots ells han donat negatiu a la prova de la Covid-19». Aquest era l'inici d'una crònica d'aquest diari a finals de març sobre l'evolució del brot que afectava la residència Consorts Guasch de Capellades. Durant setmanes, el martell de les defuncions a les residències o de persones de residències picava de manera constant sense que hi hagués possibilitats d'aturar el colpeig.

Les xifres parlen de la magnitud de la incidència de la pandèmia en la població que viu en centres. Un 48,59% de les persones que viuen en residència a la Catalunya central s'han infectat, i un 50,14% del total de defuncions per covid en aquesta àrea són de persones residents.

El virus de la covid-19 va treure el cap a Igualada i la Conca d'Òdena els primers dies d'aquell mateix més i el centre assistencial per a gent gran de Capellades en va ser una de les primeres víctimes. En van venir més, molts centres més, i amb els hospitals plens i les residències desbordades per l'alta presència del virus i les moltes baixes que generava en el personal es va arribar aviat a una situació caòtica i a una discriminació en l'atenció mèdica de més alta complexitat de la qual en van sortir perjudicats la gent gran.

Deia un titular d'aquest mateix dimarts:: «La residència l'Onada, de Santpedor, ja no té cap usuari en aïllament» i l'acompanyava un subtítol en el que hi apareixia la xifra de defuncions: 14 de 78 interns. El virus ha afectat la majoria dels residents.

Capellades i Santpedor són els extrems temporals de la informació sobre l'afectació de la pandèmia a les residències. I entremig, hi ha desenes i desenes de casos, desenes de famílies que han perdut els pares i els avis (o els padrins, com diuen al Pirineu), molt de dolor en una pandèmia que ha estat especialment crua en la població de la gent gran. Els consellers del govern de la Generalitat, Alba Vergés, per la part de Salut, i Chakir el Homrani,per la de Benestar social, han negat reiteradament que s'hagués donat cap ordre en aquest sentit.

Ho va ser més en la primera onada de la pandèmia, els mesos de març i abril, casos com els de les residències d'Olesa de Montserrat, les de Cardona, Callús, Sant Joan, Navàs, Balsareny, la Pare Vilaseva d'Igualada, la de les Germanetes dels Pobres de Berga o la de Bagà, que va haver de ser intervinguda per poder gestionar el brot, entre d'altres. I més endavant, en aquesta nova onada, hi ha hagut brots importants en residències de Puig-reig, de Berga, de Bellver de Cerdanya, de la Seu d'Urgell, com a casos més significatius.

Al costat d'aquests centres que tenien casos de covid-19 entre els seus residents, n'hi va haver d'altres que van van quedar com a residències netes de covid. Avinyó, Artés, Sant Llorenç de Morunys, per exemple, van passar la primera etapa de la pandèmia sense cap cas, amb mesures molts estrictes d'aïllament. A Sant Llorenç, fins i tot el personal es va aïllar amb els residents per tal de tancar-se a la penetració del virus.

El Bages, el Berguedà, l'Anoia i la Cerdanya han tingut una alta incidència de casos de covid-19 a les residències. Al Berguedà, la comarca amb més incidència de la Catalunya central, un 62,26 dels residents han passat la malaltia en els darrers 10 mesos. A l'Anoia, on la pandèmia va fer estralls els primers mesos, la incidència de contagis pel virus també supera el 50% (52,51%). A la Cerdanya, sobretot per casos de la segona onada, la incidència ha pujat també fins al 50 % de la població resident. I el Bages es queda molt a prop d'aquests registres, al 48,18%. De la mateixa manera, però, també hi ha comarques amb una incidència molt baixa, com és el cas del Solsonès.

La comarca que més població de residències ha perdut és l'Anoia (20,94%, 213 persones). La segueixen el Bages (17,24% de morts sobre el total de residents, 351 morts) i el Berguedà, amb un 16,74% (114 defuncions). A la Cerdanya, tot i el que número de casos és important, molts han sobreviscut.

La segona onada ha tingut una incidència més baixa, en part perquè a la primera, ja hi va haver una altra incidència, i també per la millora de protocols d'aïllament.