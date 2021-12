El 2021 ha estat l'any de les vacunes contra la covid-19 i de l'erupció del volcà de la Palma, però la informació local és la que ha copat les notícies més llegides al web de Regió7. Acomiadem un any marcat per les pèrdues de l'skater manresà Quim Monter, l'exdirector d'institut Eduard Casserras i l'esportista i empresària Emma Roca, tot un referent de la Cerdanya, i també pel casament pel civil del bisbe de Solsona i de la visita d'una estrella de Hollywood, Liam Neeson, a Manresa.

A continuació recollim les 10 notícies més llegides del 2021 a Regió7.cat:

Quim Monter, un dels skaters més coneguts del país i autèntica llegenda a Manresa, va morir amb només 34 anys. Era un habitual no només d'aquesta pràctica a la capital bagenca, sinó a tot el país, on la seva habilitat era reconeguda. Navegant per la xarxa es pot gaudir de molts dels seus trucs.

Històries brutals com la de la surienca Mari Tauste donen la mesura del que és la pandèmia. Ella, Antoni Pau i Carme Bellido són tres dels participants del grup de dol que porta el psicòleg i terapeuta Carles Perarnau.

Va ser director de l'Institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada i del Gerbert d'Aurillac de Sant Fruitós de Bages

Roca va destacar en l'àmbit empresarial dirigint recentment la cooperativa Incorpora'm i en l'esportiu guanyant el Campionat del Món de raids d'aventura.

De totes les informacions sobre la campanya de vacunació, la més consultada durant el 2021 va ser la decisió del Govern d'avançar l'administració del vaccí a les persones de 45 a 55 anys.

El menor es va perdre quan era a l’alberg Casa Auró Natura, a la Segarra. Un operatiu el va estar buscant durant tota la nit i l'endemà al matí va aparèixer a Ardèvol, a uns 8 quilòmetres de distància.

Un grup de famílies i el claustre de l’Institut Escola Renaixença dels Hostalets de Pierola (Anoia) es van organitzar per donar suport a la directora del centre, que tenia obert un expedient per part del Departament d’Educació.

Xavier Novell, bisbe emèrit de Solsona, i l'escriptora Sílvia Caballol, es van casar el 22 de novembre, a 1/4 de 7 del vespre, al jutjat de pau de Súria. L'enllaç es va fer en la intimitat familiar i només amb la presència dels testimonis que eren la mare de Caballol i el seu company.

La víctima estava treballant en les obres de l’antic centre comercial del Punt de Trobada quan li va caure a sobre una planxa de formigó

L'estrella de Hollywood Liam Neeson va tenir un gest amb els manresans i manresanes que vigilaven amb ulls ben grossos la sortida de l'actor del set de gravació de la pel·lícula 'Marlowe', que es va instal·lar el 25 de novembre a la capital bagenca. El rodatge del film va tenir com un dels espais de gravació el bar restaurant Miami.