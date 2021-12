La reurbanització de la Ronda Moreta, l’artèria que connecta els principals nuclis comercials de Berga -el passeig de la Pau i el passeig de la Indústria-, ha estat l’obra més important que ha afrontat Berga aquest 2021, i podria ser-ho també durant el 2022, ja que les obres no acabaran fins, com a mínim, durant la primera quinzena de gener. D’aquesta forma, el retard probablement s’allargarà per sobre del mes, ja que en un principi s’esperava acabar les obres pel pont de la Puríssima.

Els comerciants de la zona –especialment de la plaça de la Creu i del carrer Major– s’han mostrat molestos per un endarreriment que suposa que durant la campanya de Nadal la via encara estigui tallada al trànsit de vehicles.