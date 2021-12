Una agressió sexual a una menor d’edat a la sortida d’una discoteca d’Igualada la nit de l’1 al 2 de novembre va consternar Igualada.

Els fets van passar de matinada, després que la jove de 16 anys, cap a les sis del matí, sortís de la discoteca Epic per anar buscar el tren i tornar a cap a casa seva. Però ja no hi va arribar. Un camioner la va trobar cap a les vuit del matí al carrer d’Alemanya, al polígon industrial de les Comes, i fins i tot va pensar que la noia podia estar morta.

En un primer moment, els serveis sanitaris la van traslladar a l’hospital d’Igualada i després va ser portada a l’hospital de Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat, on la van intervenir en més d’una ocasió de les greus lesions que li va provocar la lesió. La jove va rebre un cop al cap i també greus lesions als genitals i als intestins.

Els Mossos d’Esquadra s’ha encarregat de la investigació dels fets a través de la Unitat Central d’Agressions Sexuals (UCA), però fins ara no n’han transcendit els detalls d’aquesta ni tampoc que s’hagi pogut aclarir l’autoria dels fets.

Mentrestant, la mare de la menor, s’ha dirigit al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, exigint que s’actuï amb més contundència en aquest tipus de casos. En un dels missatges, la mare demanava també que s’apliqui la pena de mort als autors d’agressions com la que va patir la seva filla.

Per la seva banda, després d’aquesta agressió, l’ajuntament d’Igualada va anunciar que reforçava el patrullatge nocturn de la Policia Local, en especial els caps de setmana, i també la instal·lació de càmeres de videovigilància a diferents punts de la ciutat.