La Generalitat ha previst una inversió de 79 milions d’euros per transformar la carretera entre Igualada i Vilafranca del Penedès en una via de tres carrils. No hi haurà un desdoblament i una transformació de la carretera en autovia, que és la mesura més definitiva per evitar els xocs frontals (els que causen més mortalitat), però la intervenció vol tenir més a veure amb la millora de la seguretat que no pas amb la facilitat d’una mobilitat més ràpida. Per aquest raó, els sentits de circulació quedaran aïllats amb un separador que evitarà aquest tipus de col·lisions. En algun moment, però, en els trams amb només un carril, també produirà la sensació de passar més encaixonat per la carretera, com ara passa, per exemple, en trams de la C-55, entre Manresa i Olesa.

La Generalitat no es planteja fer una intervenció a tota la carretera i ha deixat fora de la inversió actual el tram entre Manresa i Igualada, que és tan o més perillós que el d’Igualada a Manresa. En aquest tram es va intervenir en un moment de molta pressió pels accidents greus pintant una doble línia contínua i evitant molts trams d’avançaments. D’altra banda, l’Ajuntament d’Igualada i la Generalitat també s’han posat d’acord per fer, finalment, l’enllaç de la variant sud de la ciutat, que connectarà a la zona del barri del Rec.