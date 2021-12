La ciutat escocesa de Glasgow va acollir a la tardor la COP26, la Conferència de les Nacions Unides sobre Canvi Climàtic, un programa de l’organització intergovernamental que té l’objectiu d’aprofundir en els avenços de la ciència climàtica.

L’intent d’aconseguir que el Pacte Climàtic de Glasgow permetés establir les bases per frenar l’augment de la temperatura al planeta va quedar estroncat per la pressió per diluir el compromís clau sobre el carbó, que van exercir l’Índia i la Xina, on la producció de carbó ha assolit rècords. I malgrat les fites aconseguides, com un refredament respectuós amb el clima, la reducció de les emissions de metà i posar fi a la desforestació, entre d’altres, sembla que les mesures no arriben a temps per aturar un canvi climàtic que aquest any s’ha fet més evident que mai.

A casa nostra el 2021 va començar amb el temporal Filomena, al gener, que va esborrar la barra del Trabucador al delta de l’Ebre, va deixar pobles incomunicats i nombrosos danys en oliverars. I la borrasca es va anar estenent per tot Espanya amb afectacions diverses.

El juny una onada de calor va afectar Amèrica del Nord, i a Lytton, Canadà, el termòmetre va arribar als 49,6 º, fet que va provocar grans pèrdues en cultius i nombrosos ferits i morts. A l’estiu dos centenars de persones van perdre la vida en les pitjors inundacions al centre d’Europa en dècades. Les fortes pluges van causar estralls als Països Baixos, Luxemburg, Suïssa, França, Bèlgica i Alemanya i les riuades van destruir pobles sencers. Però també grans incendis van assolar Algèria i Grècia.

El novembre una gota freda va pertorbar gran part de la península Ibèrica, amb pluges torrencials, forts vents i els danys consegüents. Una onada de tornados va deixar al desembre un centenar de morts, milers de damnificats i un panorama desolador als Estats Units. I el tifó Rai va escombrar d’est a oest nou illes de les Filipines i va provocar dos centenars de morts, desenes de desapareguts i copiosos danys.

I és que l’escalfament global fa que s’alteri el clima i el règim de pluges, que els ciclons es recrueixin, es fonguin les glaceres, pugi el nivell del mar i faci desaparèixer illes, com l’estat insular de Tuvalu, es desertitzin zones fèrtils, els oceans s’escalfin, es perdin collites i es redueixi la biodiversitat, a més de les greus conseqüències econòmiques.