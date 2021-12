La Fàbrica Nova va ser el vaixell insígnia de la industria Manresa i, ara, la UPC i l’Ajuntament han anunciat que la convertiran en el vaixell insígnia de la formació tecnològica.

La Fàbrica Bertrand i Serra o Tèxtils Bertrand i Serra, més coneguda com la Fàbrica Nova, va ser l’empresa tèxtil més important de la Catalunya Central durant el segle XX. Va ser fundada entre l’any 1922 i el 1926, per tal d’engrandir la fàbrica tèxtil del Remei, i es va inaugurar oficialment el 31 de març del 1926 pel rei Alfons XII.

Amb la decadència de la indústria tèxtil va acabar tancant portes el 1989 i, des de llavors, ha estat un gegant adormit que obstaculitza la comunicació entre barris, però també una gran esperança que s’ha anat frustrant un cop i un altre.

L’any 2000 el recinte va ser adquirit, a través de subhasta, per una propietat immobiliària que va plantejar un projecte basat en la construcció d’una gran superfície comercial de 37.000 metres quadrats amb galeries, sales de cinema, oficines i hotels. Un projecte que mai va tirar endavant malgrat que es van fer reiterades modificacions del planejament urbanístic per fer-lo viable.

El projecte de gran campus tecnològic comportarà el trasllat de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa de les seves instal·lacions a l’avinguda de les Bases de Manresa.

De tres mil persones fent possible el funcionament de grandiosos telers a tres mil persones fent rutllar una fàbrica de producció de coneixement i tecnologia i amb l’ambició de ser un referent a nivell internacional. Una universitat de quarta generació en paraules de Pere Palà, director de l’EPSEM-UPC Manresa.

Una aposta de 41 milions d’euros dels quals l’Ajuntament de Manresa posa 12,3 milions d’euros per a la compra de la propietat fins ara a mans de La Caixa. Gairebé 26 milions és el cost estimat per fer realitat el projecte i es preveuen 2,8 milions d’obra nova.

S’han pronunciat frases que presenten l’edifici patrimonial -que actualment mostra un estat lamentable amb les teles que cobrien la degradació esquinçades- com un districte de coneixement i de recerca universitària.

Això vol dir que el futur campus UPC a Manresa es basarà en un itinerari formatiu tecnològic que inclourà educació secundària postobligatòria per als joves a partir de 16 anys; els estudis de grau, màster, doctorat i màster-postgrau de la UPC-EPSEM; formació continua a càrrec del Centre de Formació Pràctica de la Fundació Lacetània, i un espai de divulgació tecnològic obert a tota la ciutadania en el qual rau un dels trets més identitaris del projecte, a banda dels emprenedors i empreses que s’hi impliquin.

Per quantitat d’inversió seria la segona operació de més volum econòmic que hi ha en marxa a la ciutat, després de la de millora de la integració dels Ferrocarrils Catalans a la trama urbana, que inclou enderrocar el Baixador per eliminar el tap que genera i soterrar el tren des de Manresa Alta fins a la plaça Espanya o la plaça de la Font de les Oques. En aquest la inversió es xifra entre quaranta i seixanta milions.

En el cas de l’operació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya es tracta d’una operació urbanística basada en la millora de la xarxa de comunicació per acostar-la més al centre de la ciutat i poder intervenir sobre l’espai que queda disponible.

En el cas de la Fàbrica Nova l’actuació, a més d’urbanística, és una aposta per generar i retenir talent.

Liderat per la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), a través de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM), i l’Ajuntament s’ha bastit un front comú que ha de ser de llarg recorregut per desenvolupar el projecte perquè l’antic complex fabril aculli un projecte universitari en el qual la tecnologia i el coneixement són els eixos nuclears.