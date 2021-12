La mineria bagenca ha viscut un llarg període de transformació. L’empresa va proposar fa més d’una dècada un ambiciós projecte de canvi per situar la mineria local en el segle XXI. Una gran transfiguració que passava per multimilionàries inversions per renovar-la industrialment, un propòsit de producció sostenible, especialment des del punt de vista mediambiental, i la concentració de l’extracció a Súria.

Després de diverses obres ja inaugurades, quedava per posar en marxa la cirereta del pastís, la rampa de Cabanasses, un complex túnel en verticla de cinc quilòmetres i prop de 900 metres de desnivell, únic a Europa, amb què es volia connectar la superfície amb l’interior de la mina per alleugerir els treballs extractius i augmentar la seguretat a la mina. Després de vuit anys de treballs inacabables, obstacles legals i enormes dificultats tècniques, l’empresa inaugurava el passat 9 de juliol l’obra faraònica, en un acte en què va rebre el suport institucional, social i empresarial del territori i també del país. La rampa de Cabanasses posava el llacet al projecte industrial Phoenix, ja que garanteix poder doblar la producció de mineral de les 500.000 tones a un milió anuals. A més, alleugereix el trànsit de vehicles pesants per Súria fet que suposa un enorme impacte mediambiental. També aporta seguretat en els treballs s l’interior de la mina, ja que en facilita l’accés a les emergències, redueix l’emissió de gasos nocius, incrementa el cabal de ventilació i permet introduir i extreure maqui9nària pesant de la mina amb l’optimització de recursos que això comporta. La mineria del Bages, envoltada de polèmiques però també de suports pel seu impacte laboral i empresarial en el territori (dona feina a més d’un miler de persones) sumava amb la inauguració de la rampa un gran actiu per consolidar la seva activitat al Bages, que la covid i especialment la volatilitat del preu de la potassa als grans mercats internacionals, va posar en entredit un any enrere. La mineria, una indústria clau al territori, es modernitza així, tot entrant de ple en el segle XXI amb grans bases industrials i de sostenibilitat.