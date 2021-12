L’antiga Vives Vidal, una particular instal·lació que ha estat molts anys tancada a Igualada arran de la crisi de la marca de gènere de punt, ha renascut a final d’any com a l’Igualada Fashion Lab. Es tracta d’un espai que dinamitzar el sector tèxtil com a punt de trobaa i d’enriquiment de coneixements d’aquest col·lectiu d’empresaris. Com ho defineixen ells mateixos, «un hub per reforçar la competitivitat i la internacionalització de les empreses tèxtils i de disseny d’Igualada. La primera fase d’adequació de l’espai ha requerit una inversió de 1,2 milions d’euros.

La part transformada de l’edifici inclou un taller, aules de formació i un auditori, espais que estaran a disposició de les empreses del sector. Els representants del tèxtil i el disseny volen impulsar un sector que a l’Anoia té 104 empreses, que generen una ocupació de 918 persones i arriben a una facturació anual conjunta de 140 milions.