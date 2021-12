Els autobusos passant pel carrer Guimerà de Manresa tenen els dies comptats. El projecte amb el qual treballa l’Ajuntament i que es podria començar a executar a finals de l’any que ve és el d’un carrer Guimerà de plataforma única sense bus urbà.

Damunt de la taula hi havia dues opcions: un nou carrer d’Àngel Guimerà -entre Crist Rei i la Muralla- convertit en illa de vianants mantenint el pas del bus pel mig o un Guimerà sense el bus. Finalment, l’opció triada per l’Ajuntament de Manresa -i avalada per la consulta ciutadana realitzada- ha estat apostar per un Guimerà sense el bus urbà transitant pel mig del vial cada deu minuts com passa ara.

Aquesta opció és la que havien demanat la majoria dels botiguers associats del carrer amb el suport de la UBIC i de la Cambra de Comerç de Manresa.

El motiu és que en les proves que s’han anat fent els darrers anys, sobretot en l’època de Nadal, per comprovar el funcionament com a illa de vianants del carrer comercial per antonomàsia de Manresa s’ha vist que el pas del bus era una nosa i impedia el funcionament normal del vial com espai per als vianants perquè la majoria acabaven pujant a la vorera per no estar pendents del bus tota l’estona.

Sobre el fet que la intervenció no surti al pressupost de l’Ajuntament del 2022, l’Ajuntament ha explicat que s’afrontarà quan es tingui tot ben lligat.