Un incendi forestal iniciat a Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà), però que va afectar principalment els boscos de Bellprat (Anoia) va tornar a situar el foc i l’estat del bosc en el primer nivell del debat ciutadà i polític. 24 de juliol del 2021. Un mal més per als incendis forestals. Aquesta vegada, l’Estat ha decidit fer una declaració de zona catastròfica, que hauria de contribuir a fer més suau la recuperació per a la població afectada. L’afectació a Bellprat va ser de 1.034,44 hectàrees; a Sant Martí de Tous, 281,76 ha; a Santa Maria de Miralles, 236,71 ha; a Les Piles, 70,20 ha, a Santa Coloma de Queralt, 48,46 ha a i a Pontils, 1,72 ha. En el conjunt, 1.673,29 ha.

Van ser un parell de dies complicats perquè l’incendi, inicialment, va quedar actiu i sense control la primera nit. Sortosament, entre la feina dels efectius destinats a l’extinció i una benvinguda pluja, les flames es van poder apagar. En alguns moments, la preocupació va ser extrema, tant per intentar evitar que afectés vides humanes com per les dimensions que podia haver tingut un incendis que tenia possibilitats d’haver estat de més grans dimensions encara per les condicions del mateix bosc i de vent.

Altes temperatures, boscos secs i generalment embrossats perquè no es fa la necessària gestió de les zones arbrades, una guspira o un petit foc amb voluntat o sense són els ingredients per genrar un gran risc. Les 1.700 hectàrees afectades el van convertir en el més important de l’any.

Durant les tasques d’extinció de l’incendi va caldre fer el confinament dels veïns de Santa Maria de Miralles i de Sant Martí de Tous, i es va evacuar una urbanització, ca n’Aubereda. A hores d’ara es desconeixen encara les causes de l’origen del foc, però descarta que es tracti d’un origen natural.

Passats els dies, el que hi han perdut de manera notable són els veïns que definitivament han perdut el bosc que tenien a l’entorn del poble i a la zona del castell de Bellprat. El regidor d’Urbanisme de Bellprat, Joan Carbó, ho explicava poc després del pas de les flames: «La majoria d’hectàrees cremades són de bosc, sobretot a l’entorn del castell de Bellprat, que és emblemàtic. El bosc que teníem ha desaparegut». I aquestes desaparicions, per a molts, són per sempre, perquè la regeneració d’un bosc és llarga en el temps, de generació en generació.