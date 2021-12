Després de vuit anys preparant-ne el disseny, l’Ajuntament de Manresa va presentar el novembre passat el vestit que lluirà el 2022 per commemorar els 500 anys de l’arribada de sant Ignasi a la ciutat. Un vestit en forma de llibret amb el lema Manresa 2022. La ciutat que (et) transforma. La presentació va ser doble: a la capital del Bages per als mitjans locals i comarcals, i a Barcelona, pels als mitjans nacionals.

Al marge del contingut més lúdic i cultural, amb actuacions de Noa, l’Orfeon Donostiarra, Jordi Savall, l’Escolania de Montserrat i l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, el programa, amb una quarantena de propostes i un pressupost d’1,2 milions d’euros, inclou un acte en concret que és el que es perfila com el més ambiciós a l’hora de projectar la ciutat. Es tracta del Fòrum Internacional d’Espiritualitat, que inclourà la trobada del líders del consell mundial de religions i del qual en vol sortir el Document Manresa, la signatura d’un pacte global multireligiós i multisectorial per convertir les ciutats actuals en espais sostenibles. Una de les grans apostes de la celebració, la visita del Sant Pare, cada vegada sembla més inviable. Al cap de pocs dies de la presentació del programa, va transcendir que el Consell de Ministres havia aprovat una subvenció de 2,7 milions d’euros dels fons europeus Next Generation per destinar-los al Camí Ignasià. Serviran per portar a terme fins al 2023 nou intervencions, quatre que ja s’han executat o que s’estan executat i cinc de noves. Inclouen fer un mirador a la torre de Santa Caterina, ampliar el jaciment arqueològic que hi ha a tocar, i recuperar el camí que comunica la Creu del Tort amb el Pont Vell.