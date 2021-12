Si no hi ha res que torni a fer trontollar les relacions, el PSC i el grup independent GIIS governaran plegats a l’Ajuntament de Súria l’any i mig que queda de mandat. És l’objectiu que s’han marcat totes dues formacions amb la recent recomposició del pacte amb què van començar la legislatura però que va saltar pels aires quan el juliol passat van partir peres per «discrepàncies en la gestió» i «pèrdua de confiança» dels socialistes, que tenen l’alcaldia, amb els seus socis de govern.

El trencament deixava el PSC amb 4 regidors de 13, però després de tres mesos de plena incertesa per la possibilitat d’una moció de censura que mai no va arribar, l’equilibri ha tornat de la mà dels mateixos actors amb qui es va perdre, o gairebé. A final d’octubre el PSC anunciava per sorpresa la reunificació amb el GIIS, però ara amb només 2 dels seus regidors i no els 3 inicials, després que el seu cap de files, Pere Requena, hagués anunciat dies abans que deixava el partit perquè «no m’hi volen», i ara és no adscrit.

En paraules de l’alcalde, Albert Coberó, la recomposició implica recuperar «un govern cohesionat i sòlid», si bé el nou pacte perd la majoria de 7 regidors que tenia. Ara s’afronta a una oposició més amplia, amb 3 d’ERC, 2 d’aiS, un de JxS i el no adscrit. Però difícilment prosperi una moció que no hi ha hagut fins ara.