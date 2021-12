La Seu de Manresa va lluir el matí del 6 de novembre passat com una catedral i es va convertir per unes hores en el monument més admirat del país. La basílica va acollir la primera beatificació que es recordava a la ciutat i al bisbat de Vic i ho va fer amb la màxima cerimònia.

Unes 600 persones van seguir l’acte en directe, presidit pel Cardenal Prefecte de la Congregació per les Causes dels Sants de Roma, monsenyor Marcello Semeraro, a qui el bisbe Romà va donar un missatge per al Papa: que li digués que Manresa l’espera per celebrar els 500 anys de la conversió d’Ignasi de Loiola.

Acompanyada en els cants per la Capella de Música de la Seu i celebrada en català, castellà i llatí, la celebració, que va retransmetre en directe el canal de televisió Trece, va tenir com a moments més centrals la descoberta d’una icona representativa dels tres beats, que els assistents van rebre amb aplaudiments, i l’arribada a l’altar d’una urna portada per frares caputxins -que van tenir una nodrida representació a la cerimònia- amb relíquies de dos dels beatificats, que van ser exhumats l’octubre passat al cementiri de Manresa. Del tercer se’n desconeix on va ser enterrat.

Ajornat per la pandèmia

Els frares Benet de Santa Coloma de Gramenet, Domènec de Sant Pere de Riudebitlles i Josep Oriol de Barcelona van morir assassinats a Manresa l’any 1936 per la seva condició religiosa. La seva beatificació estava prevista el 14 de novembre del 2020 però es va ajornar a causa de la pandèmia.

Tot el procés es va iniciar a la diòcesi de Vic el 18 d’abril de 1955. Va ser tramès a Roma l’any 1962 i prosseguit i completat entre els anys 1997 i 2005. Finalment, el 24 de gener del 2020, el Papa Francesc va aprovar de manera oficial la seva beatificació.