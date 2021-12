12 anys després, el 2021 podria acabar sent el definitiu per donar per finalitzat el litigi judicial entre l’Ajuntament de Berga i l’empresa Inberga Tur, concessionària de de l’hostatgeria de Queralt i l’Hotel Berga Park.

El consistori i l’administrador concursal van proposar aquest mes d’octubre un acord pel qual l’Ajuntament de Berga pagaria 143.688,92 euros al jutjat mercantil per recuperar l’Hotel Berga Park i obligar l’empresa a adjudicar a un tercer l’hostatgeria de Queralt, sota la fiscalització del consistori. Per tal que aquesta proposta sigui definitiva, queda esperar el vistiplau del jutjat mercantil. El litigi va començar l’any 2009, quan l’Ajuntament va al·legar un incompliment del contracte. Una sentència va condemnar els adjudicataris a retornar els béns de les concessions al consistori, però l’última resolució emesa pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l’any 2020 va anul·lar el dictamen per qüestions formals.