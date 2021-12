Els dies 5 i 6 de gener del 2021, seguidors del president dels Estats Units, Donald Trump, que es resistia a reconèixer que Joe Biden havia guanyat les eleccions presidencials del 2020 i a qui acusava de frau electoral, es van traslladar a Washington DC per mostrar la seva protesta i donar suport a Trump. Inicialment els manifestants es van concentrar sota el lema «Save America», però abans que acabessin els discursos, una multitud va marxar cap al Congrés, on es feia el recompte de vots. El migdia del dia 6 els manifestants van començar a intentar entrar als edificis del complex del Capitoli dels EUA, que van ser evacuats, i van aconseguir trencar el perímetre de seguretat. Van accedir a l’edifici a peu, amb cordes, escales improvisades i trencant finestres. Com a resultat, hi va haver quatre morts, tres manifestants i un policia. Més de 600 persones han estat imputades en tribunals federals per l’assalt, entre elles, Jacob Chansley, que va entrar-hi disfressat de bisó, i que de moment ha rebut la condemna més alta, tres anys i mig de presó.