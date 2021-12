Tres de cada quatre persones de la Catalunya central estan vacunades a finals del 2021. Com a mínim amb una vacuna, i la majoria amb dues. Si la relació la féssim amb la població susceptible de ser vacunada, sense comptar-hi els menors que han quedat exclosos, els percentatges encara pujaria més alts. És una vacunació amb molt seguiment, tot i que no ha arribat a l’objectiu que els metges van indicar que caldria: fer una vacunació massiva a nivell mundial.

Aquesta és una de les debilitats de la vacunació a nivell global. L’evolució de la variant òmicron del virus hauria d’haver fet pujar els colors a tots els que han impedit que les dosis de vaccí arribessin a l’Àfrica, per exemple. I en condicions! La variant òmicron no hauria estat tan virulenta, tan contagiosa, si s’hagués fet cas als que hi entenen. La comunitat científica no en té cap dubte que amb una vacunació mundial massiva ara estaríem en una altra situació.

Aquest ha estat l’any de la vacuna, perquè les primeres dosis a la població es van començar a posar a residències el 27 de desembre del 2020. I des d’aleshores s’han fet mil i un invents per poder arribar al màxima de població. L’acarnissament del virus i el gran dolor que va generar els primers mesos, va deixar el camí planer per a la vacunació, tot i que hi ha ciutadans que han seguit, també, corrents negacionistes. Però tot i que bona part de la població ja estava disposada des del primer moment a rebre una punxada d’un medicament nou, ha calgut facilitar el procés, apropar-se als que tenien dificultat d’accés a través de la vacunació dins de l’automòbil, o anar a fer domicilis per atendre persones amb dificultats de mobilitat, o obrir espais per a la vacunació massiva per accelerar i guanyar punts del percentatge de vacunació, o, fins i tot, fixar l’obligatorietat de mostrar el certificat covid de Salut per poder fer un tallat o anar a dinar a un restaurant.

La suma de la por al contagi i les estratègies vacunacionals ens han fet arribar a aquests percentatges de vacunació que situen la Catalunya central en la mitjana catalana, que alhora, és una de les més altes d’Europa.

Encara avui, però, el personal d’infermeria que treballa als centres de vacunació i als CAP estan posant primeres dosis a persones que no havien rebut el vaccí fins al moment actual.