Montserrat Venturós, alcaldessa de Berga durant més de sis anys, va abandonar el càrrec el passat mes de juliol per recuperar-se plenament de la depressió que patia. Ho va anunciar en una breu roda de premsa en la qual també va comunicar que no faria cap més compareixença pública fins que hagués superat del tot la malaltia. Venturós, que estava de baixa des de feia uns mesos, concretament des de principis de febrer, va assegurar que la decisió d’abandonar l’alcaldia ja estava presa des del dia 7 de juny, després d’una visita mèdica.

En el comiat, l’exalcaldessa va admetre que li va costar assumir que tenia una depressió, i va fer un crida contra l’estigma en matèria de salut mental. «Tractar amb aquest tipus de malalties mai és fàcil. Sobretot perquè parteixen d’un estigma molt arrelat, que fa que les persones que patim malalties de salut mental siguem vistes com a persones febles, que no han estat valentes, que alguna situació les ha sobrepassat», va esgrimir.

En l’etapa d’alcaldessa, l’episodi més important que ha hagut d’afrontar Venturós és el de la seva inhabilitació per no despenjar una estelada del balcó de l’ajuntament en període electoral. També li ha tocat assumir la separació entre l’hospital i la residència, sense haver pogut desencallar el futur administratiu d’aquesta última.

Pocs dies després de la renúncia de Venturós, el ple municipal va nomenar Ivan Sànchez nou batlle. Sànchez, de perfil independent, havia estat el número 3 de la llista de la CUP en els comicis del 2019, i fins aleshores era el primer tinent d’alcalde, tot i que en el període de baixa de Venturós ja havia exercit d’alcalde accidental.

En el discurs després d’haver estat escollit, es va comprometre a «revertir coses de Berga i del nostre govern». A més, es va dirigir amb to conciliador cap al Consell Comarcal. Les dues administracions han mantingut discrepàncies en els últims mesos pel que fa a la gestió del porta a porta. En el gairebé mig any que porta d’alcalde, el principal front obert per Sànchez han estat les creixents protestes veïnals per l’augment de l’incivisme i la inseguretat.