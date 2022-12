Qui encara pogués pensar que l’elogi a Rosalía era un esport local fomentat per periodistes frívols o xovinistes, faria bé de fer un cop d’ull a la premsa internacional. Si ja al seu dia el segon àlbum de l’artista catalana, ‘El mal querer’ (2018), va fer arquejar les celles a crítics i opinants a tort i a dret, el seu relleu, ‘Motomami’, polvoritza qualsevol indici de sostre de vidre per a un artista espanyol amb un festival de lloances i puntuacions sense precedents en la història. Ofrenes líriques com la de ‘The New York Times’, que veu totes les gràcies a aquest treball en el qual Rosalía «es presenta fràgil en un moment i invencible en el següent».

El diari novaiorquès situa ‘Motomami’ al seu Top 3 a partir de les llistes confeccionades pels seus tres crítics: ocupa la segona plaça en dos d’aquests rànquings personals i la tercera en l’altre. Rivalitza amb Beyoncé, que corona una d’aquestes i es veu alçada com a principal competidora en la majoria dels resums del 2022. Feminitat, doncs, al cim del pop global, i emergents accents hispans: el porto-riqueny Bad Bunny, amb ‘Un verano sin ti’, és el tercer gran rival en moltes llistes. A l’altra costa nord-americana, ‘Los Angeles Times’ coincideix al col·locar ‘Motomami’ a la segona plaça, precisament entre els discos de Beyoncé (1r) i Bad Bunny (3r).

La mitjana més alta de l’any

Aquests balanços de final d’any no han de ser una sorpresa, perquè la web Metacritic, que recull les crítiques publicades per la premsa anglosaxona (tant generalista com especialitzada), ens ha estat avisant des que ‘Motomami’ va veure la llum, el 18 de març. Ja llavors es va convertir en el disc més ben valorat, el número u, i allà ha seguit, amb 94 punts sobre 100. Per davant, doncs, d’artistes del més alt prestigi, de la mateixa Beyoncé a Angel Olsen, passant per Weyes Blood, The Weeknd i Big Thief.

Centrant-nos en els Estats Units, altres publicacions de pes situen ‘Motomami’ entre els millors àlbums de l’any. I parlem de capçaleres de molt divers signe: des de la molt ‘hipster’ ‘Pitchfork’ (6è lloc) a la bíblia de la indústria musical, ‘Billboard’ (5è); d’una revista d’àmbit general com ‘Time’ (10è) i del venerable aparador musical de ‘Rolling Stone’ (4t), que col·loca Rosalía només per darrere de Beyoncé, Bad Bunny i Taylor Swift. Allà, es destaca el «poliglot ‘Motomami’» com a punta de llança d’una Rosalía erigida en «orgullosa globalista pop, que presumeix de la seva devoció per Kate Bush, M. I. A. i Camarón de la Isla a parts iguals». La seva conclusió és lapidària: la «mutant catalana» és ni més ni menys que «la fusionista més emocionant de l’actualitat. I punt».

Elogis catatònics

També a aquest costat de l’Atlàntic les ressenyes destaquen la varietat de fonts i estètiques musicals que Rosalía passa per les armes a ‘Motomami’. Treball descrit per ‘New Musical Express’ com «una enlluernadora capsa de sorpreses plena de flamenc, reggaeton, pop de l’ala esquerra, r’n’b atrotinat i d’una cançó descrita com a a gòspel abatut», enumera el catatònic text. Un disc «emocionant i desconcertant en igual mesura», conclou. És inaudit que una publicació britànica com aquesta (marca venerable que aquest any ha celebrat el seu 70è aniversari) col·loqui en el top 10 un disc aliè al món anglosaxó i en castellà. I allà apareix, al lloc 9è, en un llistat que, aquest sí, no encapçala cap nord-americà, sinó l’orgull de Sheffield conegut com a Arctic Monkeys.

Alguns mitjans destacats no han fet públiques encara les seves llistes del millor de l’any, però, a l’espera del veredicte de ‘The Guardian’ i ‘Le Monde’, un altre trofeu arriba de França, amb la seva capçalera cultural més prestigiosa, ‘Les Inrockuptibles’, que proclama ‘Motomami’, sense embuts, com el millor àlbum del 2022, desplaçant Fontaines Sr. C. i Kendrick Lamar. Vista des de la seva redacció a París, Rosalía ha propiciat un «gir hispànic en la indústria del disc» amb la seva tirallonga d’èxits, «confrontant el flamenc tradicional amb els ritmes electrònics més avantguardistes».