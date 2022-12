Més de 200 persones evacuades, 1.750 hectàrees cremades i una trentena de cases destrossades pel foc. És el balanç dels incendis del Bages, que van tenir lloc a mitjans de juliol, i que han estat els més grans del país aquest 2022. De fet, només un mes abans, al juny, el Solsonès va patir un altre dels grans incendis d'aquest estiu, amb un potencial de 50.000 hectàrees, tot i que finalment se'n van cremar unes 400. Altres temes destacats d'aquest 2022 han estat el relleu al capdavant del controvertit Bisbat de Solsona. El nomenament de Francesc Conesa va tancar un episodi polèmic després que el seu predecessor deixés el càrrec per amor. La crisi energètica també ha afectat de ple el territori afectant les petites explotacions ramaderes.

3 de gener

S'anuncia el nom del nou bisbe de Solsona, que en aquell moment era bisbe de Menorca. Amb el nomenament de Francesc Conesa es tanca un episodi polèmic després que el seu predecessor, Xavier Novell, deixés el càrrec per amor. Durant l'anunci es va subratllar que la decisió del Vaticà havia sigut "força àgil" perquè el Sant Pare era conscient de les "circumstàncies patides". El 12 de març d'aquest any pren possessió del càrrec.

29 de gener

Un espectacle de dansa, acrobàcies i cultura popular obre la celebració dels 500 anys de l'estada d'Ignasi de Loiola a Manresa, una efemèride que s'ha aprofitat com una oportunitat per projectar la ciutat al món. Feia prop de deu anys que la ciutat hi treballava i la programació ha inclòs un centenar d'actes que s'han celebrat al llarg de tot l'any, com ara concerts amb artistes com Jordi Savall i la cantant israeliana Noa, així com un fòrum internacional de debat interreligiós.

15 i 16 de juny

Només iniciar la campanya d'estiu, a mitjans de juny, Castellar de la Ribera i Lladurs, al nord del Solsonès, pateix els primers grans incendis de l'any. Segons els experts, el foc té un potencial de 50.000 hectàrees, però finalment se'n cremen poc menys de 400.

Tan sols un mes després, a mitjans de juliol, té lloc l'incendi forestal més greu de l'any. El foc comença al Pont de Vilomara i s'estén ràpidament. Arriba fins a diverses urbanitzacions, entre elles, Les Brucardes, a Sant Fruitós de Bages, i River Park, al Pont de Vilomara. Aquesta última és la més afectada pel foc amb una trentena de cases destrossades. En total, es cremen més de 14.000 hectàrees i hi ha més de 200 persones evacuades. Els Agents Rurals conclouen que el foc ha estat provocat per una o més persones, però de moment no hi ha hagut cap detenció.

15 de juny

Un jutge ordena a l'Ajuntament de Berga suspendre de forma cautelar els concerts de Patum a la plaça Cim d'Estela o finalitzar-los a la una de la matinada com a molt tard. La demanda la va interposar la residència de gent gran Berga Residencial en considerar que se superaven els 80 decibels permesos. Els concerts estaven previstos per dijous i divendres més enllà de les cinc de la matinada. L'Ajuntament va presentar recurs i va reprogramar els concerts per complir amb el nou horari, però una segona ordre judicial va obligar a suspendre'ls definitivament.

5 de setembre

Comença el judici per les 10 encausades durant la vaga feminista del 8M de 2019 al Bages. La fiscalia acusa les dones de desordres públics, danys i atemptat contra l'autoritat. En total, si se sumen totes les acusacions, s'enfronten a 19 anys i 6 mesos de presó i gairebé 23.000 euros de multa. El cas està pendent de sentència.

18 de setembre

El 'no' a les vaquetes torna a imposar-se a Santpedor per només 41 vots. Era la segona consulta popular que se celebrava al municipi en els últims tres anys per la mateixa qüestió. El 2019 també va guanyar el 'no' i aleshores ho fa ver amb un resultat molt ajustat: 46 vots de diferència. A diferència de la primera consulta, en aquesta ocasió l'Ajuntament va aprovar per ple demanar al Parlament que el municipi sigui exclòs de a la llista de municipis que poden celebrar aquestes festes.

22 de setembre

L'increment de preus de l'energia per la guerra d'Ucraïna i la inflació ha portat molts consumidors a buscar sistema de calefacció més econòmics. La demanda de llenya o pèl·let ha crescut enguany un 50% si bé els preus també s'han enfilat. El sector de la biomassa descarta que hi hagi desabastiment i ho veu com una oportunitat. Ara bé, alerten de factors limitants a resoldre amb urgència: més ajuts per mecanitzar els treballs i més treballadors qualificats.

24 d'octubre

La petita pagesia de la Catalunya Central alerta que està en risc per la pujada dels costos de producció, un sector molt tocat ja des de la crisi de la covid-19. L'increment del preu del pinso en un 40% i la baixada de comandes per la pèrdua del poder adquisitiu han estat devastadors per al sector. Des del sindicat Unió de Pagesos avisen que és una "lluita per la supervivència" i asseguren que, sense ajuts, moltes explotacions familiars desapareixeran.