No ens deixen respirar! Un any de muntanya russa poc apta per a cardíacs

Entre el penúltim dilluns de desembre del 2020 i el del 2021 el preu mitjà de la gasolina a Espanya va passar de 1,18 a 1,47 euros el litre, un augment del 25,5 per cent.

Entre el penúltim dilluns de desembre del 2021 i el del 2022 el preu mitjà de la gasolina a Espanya va passar de 1,47 a 1,59 euros el litre, un augment del vuit per cent.

Això és el que ha succeït amb el preu de la benzina l’any que avui acomiadem: ha pujat, en termes relatius, menys d’una tercera part que l’any anterior. I això, abans de la subvenció. Al desembre aquest cronista va pagar-la a 1,29 euros el litre. Més barat que un any abans.

És a dir, que el 2021, l’any que havia de ser de la recuperació i esperança, va ser pitjor que l’angoixant 2022 per als qui han d’omplir el dipòsit del cotxe. Això ha succeït, però no és tot el que ha succeït.

Una muntanya russa amb l’ombra dels russos

No és tot el que ha succeït perquè la corba del preu de la benzina al llarg del 2021 va ser gairebé una recta que pujava en pendent suau. En canvi, la gràfica del 2022 és el cardiograma d’una arrítmia salvatge, amb pujades i baixades neurastèniques; el perfil d’una etapa de muntanya de la Volta amb ports de categoria especial, amb cims superiors als dos euros i descensos a tomba oberta. La va ben encertar la Marató en triant les malalties del cor. Els experts (els que no han plegat avergonyits) diuen que no ens en refiem, que igual com tot el que puja ve que baixa, també tot el que baixa és susceptible de tornar a pujar, especialment els preus.

Depèn del que facin els russos. Els russos. El factor disruptiu de l’any. El sacsejador. La gràfica boja del preu de la benzina és una metàfora de l’any en el seu conjunt, tant en la realitat de l’economia com en l’evolució de l’estat anímic de tots plegats: la resultant final no és desesperada, de moment, però ens han fet anar com unes debanadores i estem entre marejats i desconcertats. Tirem endavant però ens corseca la temença intuïtiva que s’acosten mals moments, potser per tants mesos escoltant pronòstics de desastre imminent i inevitable, de recessió obligatòria, de pànic general, d’escassedat i racionament.

I com que les botigues continuen obertes i ens accepten la targeta de crèdit, per molt que cada dia doni per menys, i a més a més les pensions s’apujaran un vuit i mig per cent, deu ser que l’apocalipsi s’ha endarrerit i ens arribarà aquest any que ve. Ho farà sens dubte a les nostres butxaques si la inflació que compta, que és la del supermercat, no afluixa i no recula.

Del tots a casa a la gripalització

Potser és que de tant patir per culpa de la covid no ens acostumem a deixar de neguitejar. L’any va començar sota l’ombra de l’òmicron, la o minúscula grega, lletra assignada a la variant del virus que tenia una altíssima capacitat de contagi però, en compensació, una mortalitat molt per sota de les anteriors -en part, també, perquè ja ens va agafar molt vacunats. Les festes de fa un any encara es van moure en un ambient de restriccions i limitacions, sense oci nocturn, numerus clausus als àpats i mascaretes arreu, però quan la cuca va haver arribat a una gran part de la població a la que podia arribar, va anar de baixa, com solen fer les epidèmies. I amb la davallada vam declarar que la covid s’havia «gripalitzat», tot i que els seus efectes en una part dels malalts, la encara poc explorada i poc reconeguda covid persistent, són força pitjors als del grip. L’any acaba amb els teatres plens, les discoteques obertes, els àpats amb tants familiars i amics com n’hi càpiguen i les mascaretes acumulant pols. Els hospitals estan preocupats, però és per pels efectes del grip de la temporada en la gent gran.

Hem acomiadat la pandèmia i hem donat la benvinguda -és un dir- a la guerra. La data clau de l’any és el 24 de febrer, quan les tropes de Moscou van travessar la frontera nord d’Ucraïna en direcció a Kíiv en una invasió que el Kremlin va etiquetar com «operació especial».

Aguantant la respiració

Tenia per objectiu declarat fer caure el règim i convertir el país en un protectorat o, directament, en una regió més de la Federació Russa. El món va aguantar la respiració i Europa es va mirar al mirall. Què fer? Plantar cara o contemporitzar? La resposta va ser una escalada de sancions amb el fre de ma posat que, per la seva mateixa contenció, no van espantar Vladímir Putin però que van tenir efectes directes sobre el benestar dels europeus en encarir el preu dels hidrocarburs i moltes matèries primeres. Estats Units va oferir el seu petroli i el seu gas, i amb ells una corda per lligar-nos, mentre enviava milions i armes a Kíiv perquè mantingués Putin a ratlla sense tombar-lo, perquè una crisi total al Kremlin també els fa por. Un cop més, Washington treu les castanyes del foc a l’Europa occidental, tot i que la Unió Europea ha convertit la crisi en una oportunitat d’enfortiment intern i en un argument per incrementar els pressupostos militars. Més OTAN i més Europa, tot i que la fe en el projecte ha patit un cop amb l’escàndol de suborns qatarians a l’Eurocambra.

L’ofensiva russa havia de ser una passejada però els generals van cometre tots els errors possibles i van acabar reculant sense haver assolit la capital, perdent tancs i canons pel camí. Putin, que ha fet més d’un relleu a la direcció de l’operatiu militar -la darrera, per posar-hi un carnisser-, va canviar d’objectiu i es va centrar la franja del sud que garanteix la connexió per terra entre els territoris de Rússia i Crimea, alhora que en consolidar i ampliar les posicions al Donbass, les províncies amb més població russòfona que, de fet, ja ocupava des que el 2014 va enviat tropes sense bandera per ajudar les milícies separatistes. Els darrers mesos s’ha dedicat a bombardejar centrals elèctriques per deixar les ciutats sense llum ni calefacció en ple hivern, una salvatjada vol ser una forma de pressió en una futura negociació, potser per imposar el front actual com a línia de demarcació en unes negociacions de pau, però la pretensió és inacceptable per a Volodimir Zelenski, el president ucraïnès que abans de la invasió era un comediant populista titella de l’oligarca que li havia pagat la campanya electoral a la seva televisió, i a qui les circumstàncies han convertit en cabdill nacional i heroi mundial, símbol de la resistència d’un poble democràtic contra la tirania d’un dictador expansionista.

Mentrestant, per aquí...

Com que dels russos ja ens defensen els americans i la inflació la combat el Banc Central Europeu, la política espanyola s’ha pogut entretenir a corcar de valent les seves pròpies institucions a copia de polarització, cridòria, desqualificacions, negacions, sordesa selectiva, xocs de trens, utilització maldestre de les togues, abús de dreceres i, en general, menyspreu de la decència, un panorama que ha enfonsat la ja escassa confiança de la població en els polítics i també en el poder judicial, que s’ho ha guanyat a pols.

Enmig del soroll, sense immutar-se, Pedro Sánchez ha tornat a aprovar els pressupostos i ha tancat l’any amb un reeixit esprint legislatiu. La política catalana, al seu torn, ha entrat en la dimensió desconeguda amb el trencament del Govern, i ara mateix Pere Aragonès només té assegurat el suport de 33 diputats d’un Parlament de 135. La batussa interna de l’independentisme ha assolit cims de ximpleria, i va camí d’elevar-los encara més.

Un malestar sense brúixoles

Fins el 2020 la culpa de tot era del govern de torn. O del sistema. O de tots dos. La Gran Recessió va ser causada per la perversitat del sistema governat per una barreja de cobdiciosos i d’ineptes que els polítics van gestionar a favor dels rics: aquesta era la convicció del poble en general i dels més damnificats en particular. Però va arribar la covid a tall de maledicció bíblica i ens vam repartir entre els conspiranoics incapaços de deixar d’analitzar les novetats en termes de complot del poder, i els desconcertats que no sabien cap a on tirar perquè els vells esquemes ja no tenien sentit. Protestar al carrer contra els governants perquè un virus desconegut està massacrant els avis no té sentit, però va passar, encara que les manifestacions vestissin l’argument de les restriccions de la mobilitat i el dret a no vacunar-se.

Acabada la pandèmia (excepte a la Xina, que s’havia limitat a ajornar-la i ara en paga les conseqüències) arriba la guerra d’Ucraïna, que també ens ha trencat tots els esquemes i que costa d’atribuir a cap altre govern que no sigui el de Vladímir Putin. Que costi fer-ho no vol dir que sigui impossible, i des del primer dia s’ha divulgat la línia d’anàlisi que culpa de la guerra -i per tant de les seves conseqüències en les nostres vides- a Occident, per haver provocat l’ós rus en penetrar massa endins dels seus entorns. A casa nostra és un corrent minoritari, com ho ha estat la conspiranoia sobre la pandèmia, i per tant el que en resta és el desconcert, la manca de referències sòlides per analitzar la situació i actuar en conseqüència. Es cova un malestar sense brúixola que pot esclatar en qualsevol moment de formes imprevisibles, sobretot si té raó Yuval Noah Harari i som a l’entrada d’una nova era caracteritzada per la guerra com a normalitat pertorbadora després de tanys anys de mantenir-la arraconada a les perifèries. Els estats anímics de neguit col·lectiu inciten a l’enyor de velles certeses, sovint més imaginades que reals, i són porta d’entrada dels governs de dreta extrema, populisme conservador, nacionalista i xenòfob per sufragi universal: no perdem Itàlia de vista.