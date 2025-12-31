Els 25 del 25: els protagonistes de l'any a la Catalunya central (2)
Els grans noms de l'any en cultura, societat, economia i esports a les comarques centrals
Ha estat un any de moltes alegries. A les portes del 2026, repassem les 25 personalitats que han marcat l’any 2025 a la Catalunya Central. Després d'una primera part, aquí tens la resta de noms que completen la llista de persones que han marcat l'actualitat de l'any a la regió:
Joan Garcia, futbolista: Salva l'Espanyol abans de fitxar pel Barça
El sallentí es va convertir en el porter més determinant de la lliga i va ser clau per a la salvació de l’Espanyol amb les seves intervencions. A l’estiu, va decidir acceptar l’oferta del gran rival, el Barça, en el qual s’ha convertir en indiscutible.
Txell Ferré, nedadora d'artística: Guanya vint medalles de nivell internacional
La manresana s’ha consolidat com a peça essencial de la selecció espanyola d’Andrea Fuentes amb disset medalles entre proves de la Copa del Món i els europeus de Funchal. Va rematar l’any amb tres bronzes als Mundials de Singapur.
Marc Muntané, entrenador d'hoquei patins: L’arquitecte d’un Igualada campió
En l’any del seu 75è aniversari, l’Igualada Rigat va guanyar la segona Europe Cup seguida, es va classificar per a la Copa del Rei i per a la Lliga de Campions de la present campanya i és colíder a l’OK Lliga de la mà d’un talentós tècnic del planter.
Nina Pont, presidenta del Manresa CBF: Cinc anys de fer passes cap a un somni
Qui va ser estrella del bàsquet femení manresà els anys vuitanta vol tornar-lo a les cotes més altes. L’equip va ascendir a Lliga Femenina-2, un pas més en un projecte que té només cinc anys i en el qual cal picar molta pedra.
Josep Garcia, pilot d'enduro: El millor del món, sense discussió
El surienc ha reeditat amb molta suficiència els títols universals d’EnduroGP i d’Enduro1 i va ser el millor, individualment parlant, dels Sis Dies Internacionals. Amb el permís d’un altre gran, Toni Bou, és el nostre campió mundial més consolidat.
Rita Comin, influencer: Viral per menjar davant d'una càmera
La creadora de contingut d’Igualada Rita Comin ha consolidat la seva popularitat a les xarxes gràcies als seus vídeos d’estil mukbang, és a dir, menjant davant de la càmera. Acumula 18.000 seguidors a Instagram i 84.000 a TikTok.
Núria Cadenes, escriptora: Triomfa amb un llibre ambientat a Cerdanya
L’escriptora i periodista Núria Cadenes s’ha imposat com una de les veus literàries més destacades del 2025 amb el seu últim llibre Qui salva una vida, guardonat amb el VII Premi Proa de Novel·la, ambientada a la Cerdanya i Organyà.
Glòria Dominguez, directora d'Adlsolcar: Un lideratge clau per l’economia local
Glòria Domínguez és directora de l’Agència de Desenvolupament de Solsona i Cardona, institució econòmica clau pel territori que aquest any ha celebrat el desè aniversari. Domínguez coordina els serveis d’assessorament i lidera projectes.
Rosalía, artista: La «Lux» de la gran figura musical de l’any
La cantant de Sant Esteve Sesrovires ha estat la gran figura musical de l’any amb la publicació de Lux, un àlbum espiritual, simfònic, arriscat i introspectiu amb col·laboracions com la de l’Escolania de Montserrat, que participa en set temes.
Joan Morros, coordinador d’El Galliner: Manresa l’honora amb la Medalla al Mèrit Cultural
L’ànima de la recuperació del Kursaal, l’impulsor de Rialles, Tabola, Bloc i El Galliner rebia la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural en un acte de reconeixement a una persona de consens que ha fet del voluntariat i la participació ciutadana un segell.
Àngels Freixanet, escultora: Premi Bages de Cultura per fer de la ferralla art
Convertir la ferralla en art és el segell d’una trajectòria de més de mig segle. Per ser-ne una pionera en el treball amb materials reciclats, especialment el ferro, l’escultora manresana va ser distingida amb el Premi Bages de Cultura 2025.
Jan Monter, actor: Un debut que val una nominació als Gaudí
Escollit entre més de 800 joves per interpretar el protagonista d’Estrany riu, Jan Monter Palau (Castellbell i el Vilar, 2008) debutava en el cinema amb el film de Claret Muxart. Monter està nominat a la millor interpretació revelació dels Premis Gaudí.
Gina Gonfaus, actriu: Guanyar-se el protagonisme a pols
Ara fa tres anys debutava professionalment com a Sophie a Mamma Mia!, el musical amb més públic que ha passat per la capital del Bages. Amb més d’un miler de funcions a les espatlles, l’actriu manresana s’ha guanyat el protagonisme a pols.
Toni Espinal, director general d'Ampans: Dirigir una entitat de referència a Catalunya
Comanda una fundació que enguany ha celebrat 60 anys convertida en una institució modèlica al servei de la inclusió i els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual, trastorns de salut mental i en situació de vulnerabilitat.
Rosa Tous, vicepresidenta corporativa de Tous: Quaranta anys de l’os més emblemàtic
La companyia joiera ha bufat les 40 espelmes del seu emblemàtic ós, amb el qual s’ha donat a conèixer arreu del planeta. L’empresa, amb presència en 40 mercats internacionals, es manté fidel a les arrels manresanes.
Jordi Ribas, vicepresident de Microsoft IA: Un ambaixador per al territori a Microsoft
L’enginyer manresà Jordi Ribas ha estat distingit enguany amb el premi Ambaixador de Regió7 per la seva trajectòria d’excel·lència al capdavant de projectes d’intel·ligència artificial a Microsoft i per la seva tasca de projecció de Catalunya al món.
Dídac Contreras, president de la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central: El nou cap visible de la metal·lúrgia local
El nou president de la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central és alhora el responsable de Persianes Collbaix, empresa que enguany ha inaugurat una nova nau a Salelles. Contreras es proposa fer créixer la patronal i obrir-la al territori.
