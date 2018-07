Els Agents Rurals denuncien un submarinista que havia pescat una tonyina vermella

El Grup de Suport Marí dels Agents Rurals han denunciat a Begur (Baix Empordà) un pescador recreatiu subaquàtic després que aquest capturés i matés una tonyina vermella. Els Agents Rurals van conèixer el cas gràcies a una denúncia ciutadana. Segons el cos, és habitual veure tonyines vermelles a prop de la costa durant la primavera ja que aprofiten per alimentar-se de moles de peix. Tot i que per als submarinistes la pesca de tonyina vermella és prohibida sempre, el cos de la Generalitat ha recordat que el 16 de juny va començar l'època de veda per a la pesca recreativa. D'altra banda, els Agents Rurals han apuntat que el 2008 es va iniciar un pla de recuperació per a la tonyina vermella en la costa del mar Mediterrani i també a la costa de l'oceà Atlàntic.

La denúncia la va interposar un testimoni que va veure com el submarinista arribava a la platja de Begur amb una espècie de tonyina vermella morta a les mans. Posteriorment va avisar els Agents Rurals i aquests van engegar totes les investigacions necessàries per localitzar el pescador en qüestió i dies després van saber quin era el seu domicili de residència.

De tota manera, els Agents Rurals realitzen inspeccions periòdiques per evitar caces furtives d'aquest tipus de peixos, sobretot per part dels pescadors recreatius. Els pescadors que van amb canya poden pescar tonyina vermella sempre i quan les tornin amb vida a l'aigua i les capturin amb totes les mesures possibles per garantir la seva supervivència.

Si accidentalment el peix es morís després de capturar-lo, els pescadors podrien quedar-se'l sempre i quan es compleixin unes mesures determinades i l'embarcació tingui un permís especial del Ministeri de Medi Ambient. Per últim, cal avisar a l'arribada a port per justificar la captura no desitjada.

Per contra, els submarinistes no poden fer-ho mai ja que el tipus de fusell que utilitzen per pescar implica la mort del peix. A més, des dels Agents Rurals també han recordat que els submarinistes poden distingir perfectament quina espècie estan capturant i per tant tampoc s'accepta que un pescador subaquàtic mati accidentalment una tonyina durant el procés de captura.