Anna Gabriel aconsegueix un permís de residència a Suïssa per cinc anys

L'exdiputada de la CUP Anna Gabriel ha obtingut el permís de residència a Suïssa per cinc anys, segons va indicar ahir la mare de la sallentina, cosa que li permetrà buscar una ocupació i optar a convocatòries de places com a professora d'universitat.

Segons va indicar la mare de l'exportaveu cupaire al Parlament, Maribel Sabaté, de 72 anys d'edat, en declaracions a l'emissora de ràdio Ona Bages, les autoritats suïsses han concedit a la seva filla el permís de residència per cinc anys, després que el mes de febrer passat es va traslladar a viure a Ginebra (Suïssa) per evitar el risc de ser empresonada per la mateixa causa que altres líders independentistes.

L'obtenció del permís de residència és un pas imprescindible per regularitzar la seva situació legal a Suïssa, així com per poder buscar un lloc de feina i optar a convocatòries de places com a professora d'universitat, amb la qual cosa «reforça la seva estada al país i li dona tranquil·litat», va explicar la seva mare.

L'obtenció del permís de residència d'Anna Gabriel a Suïssa va ser confirmada també a Efe per fonts de les CUP, formació que en les últimes setmanes ha organitzat diversos actes de solidaritat.

La seva mare va explicar en aquestes declaracions que quan Anna Gabriel li va dir que se n'anava a Suïssa «va ser un dels pitjors dies de la meva vida», i va assegurar que al seu poble, Sallent, l'exdiputada de la CUP «és molt recordada i estimada», i això es tradueix en què els seus veïns s'interessin per ella i li demanin informació sobre la seva situació actual.

«A vegades necessito expressar-me, i quan la gent em pregunta, em sento agraïda», va afirmar Sabaté en la mateixa entrevista, en la qual va expressar la seva tristesa per poder veure tan poc la seva filla, encara que aquest estiu espera poder visitar-la de nou a Suïssa, a on es traslladarà acompanyada del germà de Gabriel, de la seva cunyada i de la seva neboda. Sabaté també fa referència, durant l'entrevista, a les informacions «falses» que s'han dit sobre la seva filla. Remarca que «gairebé tot és mentida» i que ha optat per no informar-se per internet.

L'entrevista completa es va emetre ahir al migdia a Ona Bages –Ràdio Santpedor i Ràdio Sant Fruitós– a les 13 hores i posteriorment també es va poder escoltar a Ràdio Sallent, a les vuit del vespre. Avui sonarà a Castellet Ràdio, a les deu del matí, i a Ràdio 010, a les onze.