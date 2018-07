El Pride esclata novament a Barcelona amb la mirada posada en els refugiats LGTBi

Música, una calor de justícia i milers de banderes amb l'Arc de Sant Martí. La desfilada del Pride BCN 2018 segueix amb la tònica d'edicions anteriors i ha omplert aquest dissabte a la tarda l'avinguda del Paral·lel de Barcelona de milers de persones.

L'organització vol consolidar la capital catalana a referent del Mediterrani pel que fa a la celebració del Dia de l'Orgull, i es mostren optimistes que la desfilada superi els 55.000 assistents de l'any anterior.

Enguany s'ha volgut incidir en la "visibilització" de les persones refugiades que han hagut de fugir del seu país per evitar perquè no poden mostrar obertament la seva orientació i condició sexual i es veuen sotmesos a persecució, detencions i, fins i tot, a penes de presó i tortura, situació que es viu a, com a mínim, 80 països d'arreu del món.