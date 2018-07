Sánchez pacta amb Merkel acollir immigrants arribats a Alemanya des d'Espanya

El president del Govern, Pedro Sánchez, va acordar amb la cancellera alemanya, Angela Merkel, acollir demandants d'asil que romanen actualment a Alemanya però que van entrar a la UE per Espanya. A canvi, Alemanya es compromet a cobrir els costos de l'entrega d'aquestes persones i a donar suport financer i material a Espanya com a frontera exterior de la UE.

Així ho va avançar Sánchez en la roda de premsa en què va analitzar la Cimera del Consell Europeu. Abans de començar la segona jornada de reunions, el cap de l'Executiu espanyol va mantenir una trobada trilateral amb Merkel i el primer ministre grec, Alexis Tsipras, en què es va arribar a aquest consens que han de concretar equips ministerials dels dos governs en properes dates.

«Alemanya s'ha compromès no només a cobrir el cost dels migrants que vinguin al nostre país, sinó també a donar suport financer i material com a frontera exterior de la Unió Europea», va afirmar. El Govern alemany va especificar que es tracta de demandants d'asil que van entrar en aquest país a través de la frontera entre Baviera i Àustria, on les autoritats alemanyes tenen controls que han permès identificar-los i comprovar que prèviament havien sol·licitat asil a Espanya.

Sánchez va afirmar que està «satisfet» amb l'acord assolit amb Merkel, que és «just» i va «en coherència amb els principis de responsabilitat i solidaritat». «Reforça» un vincle polític que demostra que els dos governs «no són aliens», sinó «empàtics», i demostra que, mentre no es reformi el sistema europeu d'asil, els països membres tenen instruments bilaterals de cooperació.

En una roda de premsa paral·lela, Merkel va assenyalar que ha aconseguit el mateix acord amb Grècia i va admetre l'augment de les arribades de migrants a Espanya per la ruta del Mediter-rani occidental, fet pel qual va destacar que la UE no ha d'ajudar només Líbia en la gestió de la immigració, sinó també el Marroc i Espanya amb recursos econòmics.