Barcelona demanarà a l'Estat que s'equiparin els drets dels rescatats de l'Open Arms amb els de l'Aquarius

L'Ajuntament de Barcelona demana per als 60 migrants rescatats pel Proactiva Open Arms a les costes de Líbia els mateixos drets que els que van rebre les 630 persones que van arribar fa dues setmanes al Port de València a bord de l'Aquarius.

En una atenció als mitjans aquest diumenge a la tarda, el tinent d'alcaldia de Drets de Ciutadania, Jaume Asens, ha concretat que es demana per aquests persones que arribaran molt probablement al Port de Barcelona dimecres "un permís extraordinari humanitari de 45 dies". En la mateixa compareixença, Asens ha assenyalat que molt probablement Generalitat, govern espanyol i Ajuntament de Barcelona es reuniran en les pròximes hores per concretar l'acollida d'aquestes persones.

Asens ha volgut llençar un "missatge de tranquil·litat" a la ciutadania: "Estem preparats per fer front a aquesta emergència i rebre aquestes 60 persones. No fa falta posar cap recurs alternatiu", ha assenyalat. A falta de concretar el protocol a seguir, el consistori preveu, primer de tot, atendre sanitàriament els migrants, després d'una travessia llarga i dura, iniciada molt abans del rescat de l'Open Arms.

Se'ls farà una entrevista social per saber quin perfil té cadascun i quines necessitats i quins recursos els calen. Els menors seran adreçats a la Direcció d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat (DGAIA) i els qui arribin a Barcelona per demanar asil rebran assessorament jurídic gratuït per tal de fer-los entrar al programa estatal que preveu allotjament.

Pel que fa a la resta de migrants, que arriben principalment a l'estat espanyol per trobar una vida més pròspera a Europa, l'Ajuntament vol que obtingui el permís especial de 45 dies que ja van rebre els passatgers de l'Aquarius. Aquests passarien a l'àrea de filiació, on s'identificaran i se'ls preguntarà si tenen familiars o coneguts en un altre punt d'Europa. De fet, segurament alguns voldran seguir la seva ruta migratòria cap a altres països europeus.

Sobre on s'ubicaran aquests persones una vegada arribin al Port de Barcelona, fonts del Govern han apuntat a l'ACN que municipis com Tarragona i Esplugues de Llobregat podrien acollir aquestes persones, en haver-hi equipaments amb places disponibles.

Jaume Asens ha assenyalat que "estarem encantats d'escoltar les propostes de la Generalitat". "Fa temps que els estem demanant que no ens podem fer càrrec com fins ara", ha dit en relació a l'acollida que ha gestionat el consistori a totes les persones refugiades que han arribat del Mediterrani.

Millor sintonia amb l'Estat, tot i que amb reserves

Asens també s'ha felicitat del "canvi de tarannà" que ha adquirit el govern espanyol en el tema dels refugiats, ara que el PSOE de Pedro Sánchez està al capdavant de l'executiu. "Hi hagut un canvi important de sintonia", ha indicat el tinent d'alcaldia de Drets de la Ciutadania, posant com a exemple una més que probable trobada amb la nova delegada del Govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, per tractar la qüestió.

Tanmateix, Jaume Asens demana a Sánchez que posi fil a l'agulla i insti a les institucions europees i als dirigents polítics dels estats membres que es posi fi a l'"atròfia moral" que "sovint dona l'esquena representen els milers de morts que setmana rere setmana va acumulant el Mediterrani i les fronteres europees. Darrere aquestes morts hi ha responsables polítics, amb una política de 'braços creuats' davant aquesta crisi humanitària", ha dit. Asens ha lamentat, a més, que es "criminalitzen" a aquelles persones i entitats, com Proativa Open Arms, que es dediquen a "salvar vides".

Un llarg viatge

El Proactiva Open Arms ja està de camí al Port de Barcelona després d'haver rebut l'autorització del Centre Nacional de Coordinació de Salvament Marítim. Els 60 migrants rescatats per l'embarcació a unes 40 milles de les costes de Líbia "estan bé" i "no tenen patologies greus", segons ha informat aquest diumenge l'onegé catalana.

En el moment del rescat hi havia una dona inconscient que va haver de ser reanimada i molts d'ells estaven aterrits per tot el que havien viscut durant el viatge. Els rescatats per l'Open Arms tenen 14 nacionalitats diferents.

Hi ha 8 persones de Palestina, 8 de Sudan del Sud, 3 de Mali, 5 de Síria, un de Burkina Faso, un de Costa d'Ivori, 4 d'Eritrea, 8 d'Egipte, 3 de la República Centreafricana, 2 del Camerun, 2 d'Etiòpia, 6 de Líbia, 8 de Bangladesh i un de Guinea Conakry. Són 55 homes i 5 dones. 4 d'aquests són menors i dos d'ells no van acompanyats.

El vaixell de l'Open Arms està al pas entre Sicília i Tunísia i té previst arribar a Barcelona el dimecres cap a les 11 del matí. L'onegé catalana ha explicat que van amb el "combustible just" i que l'embarcació va acompanyada pel vaixell Astral, on van quatre europarlamentaris que estan en una missió d'observació per tal de veure in situ la "complicada situació que es viu al Mediterrani".

Fonts de la Creu Roja han explicat a l'ACN que els 60 migrants rescatats a les costes de Líbia s'incorporaran dins del dispositiu engegat fa dues setmanes conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona per atendre 465 persones provinents de les costes d'Andalusia que han creuat l'Estret de Gibraltar en pastera.

Tal com s'ha fet amb aquestes persones, els rescatats per l'Open Arms seran derivats a les instal·lacions del Centre d'Acolliment Nocturn d'Emergències (CANE) i en el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUES).

Tan bon punt arribin a l'estat espanyol se'ls farà una revisió mèdica. Si s'han de fer algun tractament mèdic o pateixen alguna patologia greu seran derivats a l'hospital i es posarà especial cura en la seva hidratació i alimentació. Per la seva banda, els menors no acompanyats seran derivats a centres gestionats per la DGAIA.

La Creu Roja ha explicat que en aquesta primera atenció "es tracta de donar-los una situació de dignitat en el seu procés migratori, sigui de roba, medicaments o higiene personal". Amb tot, l'entitat ha subratllat que "60 és una xifra assumible" i que "no són els 600 de l'Aquarius".