La CUP tem que el PSOE vulgui propiciar una segona transició

El diputat de la CUP Carles Riera va afirmar ahir que el PSOE podria intentar propiciar una segona transició a Catalunya i que hi ha «el perill» que actors polítics catalans instrumentalitzin l'independentisme a favor d'aquesta segona transició que, segons ell, en el millor dels casos seria una possible reforma autonòmica.

En una entrevista a TV3, el líder de la CUP va desconfiar de l'acostament dels presos a centres penitenciaris catalans perquè, segons ell, no significa que les coses vagin bé. «Amb una mà diuen que apropen els presos i amb l'altra el govern del PSOE diu que modificarà la rebel·lió en casos en què no hi hagi violència», va subratllar Riera.

En relació amb l'incident entre el president de la Generalitat, Quim Torra, i l'ambaixador d'Espanya als Estats Units, Pedro Morenés, a Washington, Riera ho va qualificar d'«un acte de menyspreu a un país, al seu president i a les seves institucions», i va dir que una situació així és totalment «intolerable».

Calres Riera també va assegurar que la trobada entre Torra i Sánchez s'ha de produir en termes bilaterals i va insistir que Tor-ra plantegi al president de l'Executiu central un diàleg amb negociació per poder exercir el dret a l'autodeterminació.

En aquest sentit, va asseverar que hi ha un canvi de Govern, però no un canvi de règim: «El problema no el tenim amb qui governi, el tenim amb la naturalesa del règim del 78 i amb la seva cultura nacionalista», va reblar.

Riera va reiterar que «no hi ha un altre camí que el de la unilateralitat», davant la negativa de Sánchez al referèndum pactat, i va afirmar que han d'esperar al fet que es tornin a donar les condicions internes i objectives per materialitzar la república.