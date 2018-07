El debat nacional centra les tres candidatures per dirigir els comuns

n Les tres candidatures que lluiten aquest cap de setmana per imposar-se en la direcció del partit i dels diferents òrgans de Catalu-nya en Comú van presentar ahir davant una trentena de persones a Barcelona els eixos principals del seu programa. L'eix nacional i l'encaix entre Catalunya i Espanya són les diferències més rellevants entre les tres candidatures.

El tàndem Colau-Domènech (Construïm en Comú), amb una línia continuista, s'enfronta a la liderada per José Luis Atienza (Comuns Federalistes), que defensa un projecte federalista i, per tant, aposta per les reformes a l'Estat i a Catalunya, i a la llista de Sònia Farré (Desbordem), que es defineixen com a sobiranistes i republicans.

Amb l'objectiu final de definir un projecte que permeti a Catalunya en Comú ocupar un espai polític de cara a les eleccions municipals de l'any vinent, les tres candidatures proposen diferents opcions per tirar endavant la formació. Les principals diferències es manifesten en l'eix nacional i en el paper que ha de tenir Catalunya en Comú en el sobiranisme. Mentre que Xavier Domènech, que fa equip amb l'alcaldessa Ada Colau, defensa l'ideari vigent sorgit de l'assemblea de l'any passat, José Luis Atienza, cap de llista de Comuns Federalistes, aposta per «marcar distàncies amb el processisme» i reformular el projecte de Catalunya i Espanya per incloure-hi l'opció federalista.

Atienza és crític amb l'opció que s'ha desenvolupat els darrers mesos i amb alguns «gestos» que els han acostat més «al processisme que no pas a la nació real», com per exemple penjar «el llaç groc» a l'ajuntament de Barcelona. Considera que aquest federalisme que defensa és l'única solució per «superar el conflicte entre Catalunya i Espanya». Per a Atienza, és un debat urgent que s'ha de definir abans de les eleccions municipals.

En canvi, Sònia Farré i Sergi Talamonte, de Desbordem, es defineixen com a «sobiranistes i republicans», mantenen el referèndum com una eina, no descarten que sigui compatible amb el federalisme, i defensen un partit que s'allunyi de l'electoralisme per continuar l'activisme de base que el defineix per principis. Per tant, volen un «partit moviment», per la qual cosa demanen «mesures valentes» com ara socialitzar sectors estratègics com l'energètic o el bancari.

Per a Talamonte, s'ha d'aprofitar el desplegament del partit per fer una política «de consens» i arribar a consensos amplis per recuperar el municipalisme, i «enxarxar-nos» des d'un punt de vista «supramunicipal».



El repte del municipalisme

Domènech reconeix que el municipalisme és un dels reptes del partit, i com que és el favorit, creu que la candidatura que lidera, Construïm en Comú, és la més transversal i la que inclou més perfils, de territori, d'edat i d'activisme. Domènech va assegurar que la candidatura «neix del diàleg» i nega la crítiques que s'hagi gestat sobre la base d'acords de les formacions polítiques hereves.

També reconeix que els darrers temps la situació a Catalunya ha anat en dretriment de la construcció de propostes, i per això aposta per millorar-ho i que el projecte sigui cada vegada «més sòlid» en termes de «política, social i de país».