La mare d'Anna Gabriel aclareix que no té cap relació laboral amb cap universitat

Maribel Sabaté, la mare d'Anna Gabriel, ha volgut aclarir a aquest diari una informació que es va publicar aquest divendres, on s'explicava, citant una entrevista a Sabaté, que la sallentina podria optar a convocatòries de places de professorat universitari a Suïssa després d'haver obtingut un permís de residència per cinc anys.

Sabaté assegura que la seva filla no té cap relació laboral actualment amb cap universitat de Suïssa, sinó que ha estat admesa a fer el doctorat en temes relacionats amb l'advocacia a la Universitat de Ginebra. Gabriel havia estat treballant com a professora associada a la Universitat Autònoma de Barcelona, però Sabaté puntualitza que «precisament tenir un doctorat és un dels requisits que s'exigeix per ser professor titular d'una universitat», motiu pel qual l'exdiputada cupaire Anna Gabriel no pot optar a les places de professorat.

De tota manera, Sabaté assegura que tenir un permís de residència a Suïssa «és una molt bona notícia» i «obrirà les portes» a la seva filla a l'hora de buscar feina.